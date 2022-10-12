أنقرة تدرس مقترح بوتين إنشاء مركز للغاز فيها والرئيسان الروسي والتركي يناقشان الفكرة
15:00 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 15:03 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
© Sputnik . Sergei Guneyev/
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.
وقال الوزير التركي متحدثا في الجلسة التي حملت عنوان "تحديات جديدة - فرص جديدة. ما الذي ينتظر سوق النفط والغاز العالمية؟" التي عقدت في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي: "فيما يتعلق باقتراح (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، بالطبع سمعنا به لأول مرة. ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا نعرف كيف نفعل ذلك".
وتابع الوزير التركي قائلا: "بالنسبة لنا، هذا عرض جديد. من الضروري مناقشة القضايا الفنية والتجارية والقانونية. لكن تركيا تعمل بنشاط كبير مع روسيا، وقد قمنا بتنفيذ مشاريع تكنولوجية كبيرة جدا معا، فنحن شركاء موثوق بهم للغاية. إن (التيار التركي) هو أول مشروع دولي كبير، والعمل جار حاليا في محطة الطاقة النووية (أكويو). أعتقد أنه يجب مناقشة اقتراح (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بالتفصيل، فهو ممكن تقنيا".
بدوره، قال مراسل قناة "تي أر تي" التركية في العاصمة الكازاخستانية، إن فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل الغاز من "التيار الشمالي" إلى البحر الأسود، ستناقش في لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا يوم غد الخميس.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال اليوم في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.
وقال بوتين "يمكننا نقل الحجم المفقود من العبور على طول (التيار الشمالي) على طول قاع بحر البلطيق، إلى منطقة البحر الأسود، وبالتالي جعل الطرق الرئيسية لتوريد الوقود، من الغاز الطبيعي لدينا إلى أوروبا عبر تركيا، وإنشاء أكبر مركز للغاز لأوروبا في تركيا، إذا كان بالطبع شركاؤنا مهتمون بهذا".
ونوه بوتين إلى أن مثل هذا القرار له جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى أن مستوى الأمان على هذا الطريق أعلى بكثير.
وبدوره بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إنشاء خطوط تدفق جديدة عبر تركيا هو أحد الخيارات المطروحة لتوسيع الكميات عبر البحر الأسود، وسيتم العمل عليها.