https://sputnikarabic.ae/20221012/إلغاء-تدريبات-يابانية-أمريكية-بشكل-جزئي-بسبب-غياب-الصواريخ-الخاصة-براجمات-هيمارس-1068927316.html
إلغاء تدريبات يابانية أمريكية بشكل جزئي بسبب غياب الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس"
إلغاء تدريبات يابانية أمريكية بشكل جزئي بسبب غياب الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس"
أفادت صحيفة "نيكاي"، اليوم الأربعاء، بأنه تم إلغاء تدريبات يابانية -أمريكية باستخدام راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس"، بشكل جزئي، بسبب عدم وصول الصواريخ... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T09:01+0000
2022-10-12T09:01+0000
2022-10-12T09:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_0:191:2200:1429_1920x0_80_0_0_3e5947bb479734c7b020790783445363.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، علقت وزارة الدفاع اليابانية على هذا الوضع، بأن "السبب هو إجراءات ضرورية قام بها الجانب الأمريكي، حالت دون إيصال الصواريخ إلى موقع التمرينات".ويذكر أن هذه التدريبات تجري في الفترة من 1 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر. وتم تخصيص جزء منها للتدريب على تطوير المهارات الخاصة بالتعامل مع راجمة الصواريخ عالية الدقة من طراز "هيمارس". وكان من المقرر أن يتم إجراء هذه التمارين كونها الأولى من نوعها، وكان هذا الأمر مرتبطًا بالوضع في أوكرانيا. إلا أنه تم إلغاء التدريب على إطلاق النار بسبب أن الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس" لم تصل إلى موقع التمرينات.واقتصرت التمرينات على التدريب على إطلاق النار من راجمات صواريخ "إم.إل.إر.إس" اليابانية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بـصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068812817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_266:0:2171:1429_1920x0_80_0_0_6638a186e0223fc420e09de4080dc292.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إلغاء تدريبات يابانية أمريكية بشكل جزئي بسبب غياب الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس"
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "نيكاي"، اليوم الأربعاء، بأنه تم إلغاء تدريبات يابانية -أمريكية باستخدام راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس"، بشكل جزئي، بسبب عدم وصول الصواريخ المخصصة لها.
طوكيو - سبوتنيك
. وفي هذا الصدد، علقت وزارة الدفاع اليابانية على هذا الوضع، بأن "السبب هو إجراءات ضرورية قام بها الجانب الأمريكي، حالت دون إيصال الصواريخ إلى موقع التمرينات".
ويذكر أن هذه التدريبات تجري في الفترة من 1 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر. وتم تخصيص جزء منها للتدريب على تطوير المهارات الخاصة بالتعامل مع راجمة الصواريخ عالية الدقة من طراز "هيمارس". وكان من المقرر أن يتم إجراء هذه التمارين كونها الأولى من نوعها، وكان هذا الأمر مرتبطًا بالوضع في أوكرانيا. إلا أنه تم إلغاء التدريب على إطلاق النار بسبب أن الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس" لم تصل إلى موقع التمرينات.
واقتصرت التمرينات على التدريب على إطلاق النار من راجمات صواريخ "إم.إل.إر.إس" اليابانية.