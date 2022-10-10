https://sputnikarabic.ae/20221010/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بـصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068812817.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ "هيمارس"... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T03:48+0000
2022-10-10T03:48+0000
2022-10-10T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:30 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم على بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف، أن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا. كما استهدفت منطقة نيتايلوفو في دونيتسك بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم ... وكراسنوجوروفكا في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20221009/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-دونيتسك-بـ9-قذائف-من-عيار-155-ملم-1068811797.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـصواريخ "هيمارس" الأمريكية
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 1:30 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم
على بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف، أن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا. كما استهدفت منطقة نيتايلوفو في دونيتسك بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم ... وكراسنوجوروفكا في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم".