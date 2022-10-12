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https://sputnikarabic.ae/20221012/إيران-تعاني-من-اضطراب-كبير-في-خدمة-الإنترنت-وسط-دعوات-لتجدد-الاحتجاجات-1068931440.html
إيران تعاني من اضطراب كبير في خدمة الإنترنت وسط دعوات لتجدد الاحتجاجات
إيران تعاني من اضطراب كبير في خدمة الإنترنت وسط دعوات لتجدد الاحتجاجات
قالت جماعة حقوقية إن إيران عانت من خلل كبير في خدمة الإنترنت، اليوم الأربعاء، وسط دعوات لتجديد الاحتجاجات بعد أسابيع من وفاة الشابة مهسا أميني التي تبلغ من... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-12T10:42+0000
إيران
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ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن الجماعة الحقوقية NetBlocks، أن حركة نقل بيانات الإنترنت في إيران انخفضت إلى نحو 25% مقارنة بأوقات ذروة النشاط.جاء ذلك خلال يوم العمل الذي يشهد وجود الطلاب في الفصول في جميع أنحاء البلاد، فيما رجحت الجماعة أن يؤدي هذا الاضطراب إلى "مزيد من عرقلة التدفق الحر للمعلومات وسط الاحتجاجات".يذكرأن القضاء الإيراني كان قد وجه، اليوم الأربعاء، "اتهامات إلى أكثر من مئة شخص من مثيري الشغب على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول الماضي.وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه "تم توجيه الاتهام لـ60 شخصا في طهران و65 آخرين في محافظة هرمزكان لضلوعهم في أعمال شغب وقعت مؤخرا"، مشيرة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر.وشهدت إيران، على مدار نحو أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

إيران تعاني من اضطراب كبير في خدمة الإنترنت وسط دعوات لتجدد الاحتجاجات

10:42 GMT 12.10.2022
© AP Photoمتظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo
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قالت جماعة حقوقية إن إيران عانت من خلل كبير في خدمة الإنترنت، اليوم الأربعاء، وسط دعوات لتجديد الاحتجاجات بعد أسابيع من وفاة الشابة مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عاما والتي كانت قد احتجزتها شرطة الأخلاق في البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن الجماعة الحقوقية NetBlocks، أن حركة نقل بيانات الإنترنت في إيران انخفضت إلى نحو 25% مقارنة بأوقات ذروة النشاط.
جاء ذلك خلال يوم العمل الذي يشهد وجود الطلاب في الفصول في جميع أنحاء البلاد، فيما رجحت الجماعة أن يؤدي هذا الاضطراب إلى "مزيد من عرقلة التدفق الحر للمعلومات وسط الاحتجاجات".
يذكرأن القضاء الإيراني كان قد وجه، اليوم الأربعاء، "اتهامات إلى أكثر من مئة شخص من مثيري الشغب على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه "تم توجيه الاتهام لـ60 شخصا في طهران و65 آخرين في محافظة هرمزكان لضلوعهم في أعمال شغب وقعت مؤخرا"، مشيرة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر.
وشهدت إيران، على مدار نحو أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
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