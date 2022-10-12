https://sputnikarabic.ae/20221012/القضاء-الإيراني-يوجه-الاتهام-لأكثر-من-100-من-مثيري-الشغب-على-خلفية-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-1068930595.html

القضاء الإيراني يوجه الاتهام لأكثر من 100 من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

القضاء الإيراني يوجه الاتهام لأكثر من 100 من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

وجه القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، "اتهامات إلى أكثر من مئة شخص من مثيري الشغب على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T10:23+0000

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2022-10-12T10:23+0000

أخبار إيران

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وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه "تم توجيه الاتهام لـ60 شخصا في طهران و65 آخرين في محافظة هرمزكان لضلوعهم في أعمال شغب وقعت مؤخرا"، مشيرة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر.وأضافت أن "المناهضين والعملاء للكيان الصهيوني الغاصب اتخذوا وفاة السيدة مهسا أميني ذريعة لارتكاب أعمال الشغب الأخيرة"، مشيرة إلى أن منظمة الطب الشرعي أوضحت سبب وفاة أميني وأعلنت ذلك رسميا.وأعلنت قوى الأمن الداخلي في إيران، الاثنين الماضي، عن "وفاة ثلاثة أفراد وإصابة نحو 2000 عنصر من الشرطة خلال أعمال الشغب الأخيرة"، مشيرة إلى أن ذلك "يبين تحلي الشرطة بدرجة عالية من ضبط النفس".وقال نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي، العميد قاسم رضائي، إن "الشرطة هي من أجل الشعب ومظهر الاقتدار الوطني، وتعتبر سندا قويا للشعب"، مؤكدا أن "أي أحد يريد المساس باستقرار المواطنين وأمنهم، سيواجه ردا قويا من الشرطة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وشدد على أن "عدد مثيري الشغب مقابل الحشود الغفيرة التي هبت للدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعد شيئا، وأن مسؤولية الشرطة وبناء على القانون هي التصدي للمجرمين والمخالفين والمخلين بالنظام والأمن، وتقف إلى جانب الشعب".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في مؤتمر صحفي، إن "المسؤولين المعنیين أعلنوا أن بعض الأجانب تورطوا في أعمال الشغب وأجريت تحقيقات في هذا المجال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلن الطب الشرعي الإيراني، الجمعة الماضية، أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تمت نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.وتشهد إيران، منذ نحو أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.

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