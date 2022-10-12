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https://sputnikarabic.ae/20221012/الخارجية-الأذربيجانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الأمريكي-بعد-استهداف-سيارة-تابعة-لسفارتها-في-واشنطن-1068935271.html
الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بعد استهداف سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن
الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بعد استهداف سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في باكو، بعد تعرض سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن لإطلاق نار. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T12:01+0000
2022-10-12T12:01+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنه "تم إطلاق النار على سيارة خدمة تابعة لسفارة جمهورية أذربيجان في واشنطن العاصمة، وقامت بعثتنا الدبلوماسية على الفور بإبلاغ الوكالات الأمريكية ذات الصلة بالحادث.. واستدعت الخارجية القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى باكو".وأضافت أن "الخارجية أعربت عن قلقها الشديد وعدم الرضا عن الحادث".وقالت الوكالة، إنه في الآونة الأخيرة، "متطرفون" من الجاليات الأرمينية شنوا، في أكثر من مناسبة، هجمات على البعثات الدبلوماسية لأذربيجان، بما في ذلك الهجمات وأعمال التخريب التي ارتكبت ضد سفارات باكو في واشنطن وباريس وبيروت ومدن أخرى".وأكدت الخارجية الأذربيجانية، أن "مسؤولية ضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية في الدول الأجنبية تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقية الدولية".وأكدت "ضرورة إجراء تحقيق مناسب في كل حالة وضمان أمن سفاراتنا ودبلوماسيينا على المستوى المناسب".
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العالم

الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بعد استهداف سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن

12:01 GMT 12.10.2022
علم أذربيجان
علم أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في باكو، بعد تعرض سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن لإطلاق نار.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنه "تم إطلاق النار على سيارة خدمة تابعة لسفارة جمهورية أذربيجان في واشنطن العاصمة، وقامت بعثتنا الدبلوماسية على الفور بإبلاغ الوكالات الأمريكية ذات الصلة بالحادث.. واستدعت الخارجية القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى باكو".
وأضافت أن "الخارجية أعربت عن قلقها الشديد وعدم الرضا عن الحادث".
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وقالت الوكالة، إنه في الآونة الأخيرة، "متطرفون" من الجاليات الأرمينية شنوا، في أكثر من مناسبة، هجمات على البعثات الدبلوماسية لأذربيجان، بما في ذلك الهجمات وأعمال التخريب التي ارتكبت ضد سفارات باكو في واشنطن وباريس وبيروت ومدن أخرى".
وأكدت الخارجية الأذربيجانية، أن "مسؤولية ضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية في الدول الأجنبية تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقية الدولية".
وأكدت "ضرورة إجراء تحقيق مناسب في كل حالة وضمان أمن سفاراتنا ودبلوماسيينا على المستوى المناسب".
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