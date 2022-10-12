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https://sputnikarabic.ae/20221012/الرئاسة-التركية-تعلق-على-أنباء-وجود-فرصة-للقاء-أردوغان-وبشار-الأسد-1068929488.html
الرئاسة التركية تعلق على أنباء وجود فرصة للقاء أردوغان والأسد
الرئاسة التركية تعلق على أنباء وجود فرصة للقاء أردوغان والأسد
علقت الرئاسة التركية، على الأنباء التي تحدثت عن وجود فرصة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري بشار الأسد. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T09:58+0000
2022-10-12T09:58+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة تلفزيونية، إنه "لا توجد حاليا أرضية سياسية لعقد اللقاء حاليا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول.وأضاف: "إلا أن رئيسنا يقول دائما ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".وأوضح أن "وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين عندما تصبح الظروف مواتية في سوريا".واستبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد".وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي. في. نت" التركية، إن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر"، مضيفا أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل... من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-لقاء-أردوغان-والأسد-غير-وارد-في-هذه-المرحلة-وينفي-وجود-أي-ضغط-من-روسيا-1068885091.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئاسة التركية تعلق على أنباء وجود فرصة للقاء أردوغان والأسد

09:58 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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علقت الرئاسة التركية، على الأنباء التي تحدثت عن وجود فرصة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة تلفزيونية، إنه "لا توجد حاليا أرضية سياسية لعقد اللقاء حاليا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا
أمس, 11:53 GMT
وأضاف: "إلا أن رئيسنا يقول دائما ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وأوضح أن "وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين عندما تصبح الظروف مواتية في سوريا".
واستبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد".
وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي. في. نت" التركية، إن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر"، مضيفا أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل... من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".
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