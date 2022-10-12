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https://sputnikarabic.ae/20221012/الرئاسة-التركية-موسكو-تعرض-التوسط-في-اجتماع-بين-أردوغان-والأسد--1068918170.html
الرئاسة التركية: موسكو تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد
الرئاسة التركية: موسكو تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،يوم الثلاثاء إن موسكو عرضت التوسط في اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، لكن... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T00:41+0000
2022-10-12T00:41+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين لقناة 24Tv التركية: "لا توجد أرضية سياسية لعقد اجتماع بين أردوغان والأسد الآن، لكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية"، مضيفا أن روسيا عرضت التوسط في الاجتماع بين الزعيمين.وأضاف قالين أن الرئيس التركي "ليس متحمسًا جدا لهذه الفكرة" حتى الآن.وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه سيعقد اجتماعا مع الأسد "عندما يحين الوقت".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مقاتلي المعارضة "الذين يسعون للإطاحة بالأسد".
https://sputnikarabic.ae/20220919/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-بين-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1067932363.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

الرئاسة التركية: موسكو تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد

00:41 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / STR / AFPالزوجان الأسد والزوجان أردوغان يقضيان العطلة مع بعضهما
الزوجان الأسد والزوجان أردوغان يقضيان العطلة مع بعضهما - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / STR / AFP
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،يوم الثلاثاء إن موسكو عرضت التوسط في اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، لكن الزعيم التركي "ليس متحمسا جدا" لهذه الفكرة حتى الآن.
أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين لقناة 24Tv التركية: "لا توجد أرضية سياسية لعقد اجتماع بين أردوغان والأسد الآن، لكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية"، مضيفا أن روسيا عرضت التوسط في الاجتماع بين الزعيمين.
وأضاف قالين أن الرئيس التركي "ليس متحمسًا جدا لهذه الفكرة" حتى الآن.
بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
19 سبتمبر, 09:40 GMT
وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه سيعقد اجتماعا مع الأسد "عندما يحين الوقت".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.
وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مقاتلي المعارضة "الذين يسعون للإطاحة بالأسد".
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