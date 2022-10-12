https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-السعودية-ستواجه-تبعات-بعد-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068918751.html

بايدن يهدد السعودية بمواجهة تبعات قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط

بايدن يهدد السعودية بمواجهة تبعات قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T01:54+0000

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السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن، خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بثته اليوم الأربعاء: "لن أتطرق إلى ما أفكر فيه أو ما يدور في عقلي، لكن سيكون هناك تبعات".كما أكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، أن الوقت قد حان "لإعادة التفكير" في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط.وأضاف بايدن: "عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ للعمل، سيتعين عليهم القيام بشيء، ستكون هناك تبعات لما فعلوه مع روسيا".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط.ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221009/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-قرار-أوبك--غير-مفيد-وغير-حكيم-للعالم-1068800903.html

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