https://sputnikarabic.ae/20221012/الكرملين-يعلن-أن-بوتين-أطلع-نظيره-الإماراتي-على-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1068928645.html

الكرملين يعلن أن بوتين أطلع نظيره الإماراتي على الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

الكرملين يعلن أن بوتين أطلع نظيره الإماراتي على الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T09:37+0000

2022-10-12T09:37+0000

2022-10-12T09:42+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068888424_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_182958c0b907d51cf67ec54292b08abb.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت أمس، محادثات جوهرية بين الرئيس بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، حيث ناقش الطرفان، الوضع في أوكرانيا، وأكد الجانب الروسي أننا مهتمون بمواصلة جهود وساطة أبو ظبي في هذه الأمور".وأضاف بيسكوف: "أبلغ الرئيس بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بتفاصيل كافية حول الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضح بيسكوف أن "الإمارات عبّرت مرارا عن قلقها من "الخطر المحتمل الذي يكمن هناك من استمرار القصف".كما أكد بيسكوف أن "الإمارات تلعب دورًا مهمًا للغاية في قضية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت يوم الجمعة الماضي، إن كييف تمارس ابتزازا نوويا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أصدر في وقت سابق مرسوما يقضي بنقل إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى روسيا.وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا