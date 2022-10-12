https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-يقدم-نصائح-للحكومات-لمواجهة-التضخم-1068930744.html

صندوق النقد الدولي يقدم نصائح للحكومات لمواجهة التضخم

صندوق النقد الدولي يقدم نصائح للحكومات لمواجهة التضخم

وجه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، بعض النصائح للبنوك المركزية والأسواق الناشئة التي تشهد تقلبات في اقتصادها، وسط تزايد المخاطر نتيجة أعلى معدل تضخم... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T10:30+0000

2022-10-12T10:30+0000

2022-10-12T10:30+0000

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

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وقال توبياس أدريان المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي: "لدينا تضخم مرتفع وتوقعات اقتصادية عالمية متدهورة".وأضاف أن الأسواق الناشئة تواجه مخاطر متعددة على نطاق أوسع، لافتا إلى أن "الضغوط شديدة بشكل خاص على الاقتصادات النامية الأصغر".ونصح أدريان البنوك المركزية بأن "تعمل بحزم لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف وتجنب تثبيت توقعات التضخم، مما قد يضر بمصداقيتها".وأضاف أنه "يمكن للأسواق الناشئة النظر في القيام بتدخلات بشأن العملات الأجنبية وتدابير تدفق رأس المال، فكلاهما من شأنه أن يساعد في تسهيل تعديلات أسعار الصرف وتقليل مخاطر الاستقرار المالي".وتابع: "ينبغي على الأسواق الناشئة أن تقلل من مخاطر التعرض للديون، بما في ذلك من خلال الاتصال المبكر بالدائنين والحصول على دعم المجتمع الدولي".وبالنسبة للبلدان القريبة من ضائقة الديون، أشار إلى أنه "يجب على الدائنين والقطاع الخاص إيجاد طرق للتنسيق بشأن إعادة الهيكلة الوقائية لتجنب حالات التخلف عن السداد المكلفة والصعبة".وكان المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه غورينشاس، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ العام المقبل.ووفقا له، فإن أكثر من ثلث اقتصاد العالم يسير نحو ركود في العام الحالي أو المقبل.وتوقع أن يستمر تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين".وقال غورينشاس إن "الأسوأ لم يأت بعد"، متوقعا أن يعاني الكثير من الناس في عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221011/صندوق-النقد-يتوقع-تعثر-أكبر-ثلاثة-اقتصادات-في-العالم-1068907375.html

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صندوق النقد الدولي, اقتصاد