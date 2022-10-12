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https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-تندد-باقتحام-مستوطنين-للأقصى-وتحذر-من-تداعياته-1068963426.html
قطر تندد باقتحام مستوطنين للأقصى وتحذر من تداعياته
قطر تندد باقتحام مستوطنين للأقصى وتحذر من تداعياته
نددت قطر بشدة، اليوم الأربعاء، باقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T21:35+0000
2022-10-12T21:35+0000
المسجد الأقصى
أخبار قطر اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وقالت الوزارة: "تدين قطر اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".واعتبرت وزارة الخارجية أن الاقتحام يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".وحذرت من مواصلة الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، معتبرة انه "يكشف بوضوح عن رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية".وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.وأكدت على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، و"عاصمتها القدس الشرقية".يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي، في ظل حراسة من قوات الأمن الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يطالب-إسرائيل-باحترام-المسجد-الأقصى-والكف-الفوري-عن-الانتهاكات-بحقه-1068879255.html
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المسجد الأقصى, أخبار قطر اليوم
المسجد الأقصى, أخبار قطر اليوم

قطر تندد باقتحام مستوطنين للأقصى وتحذر من تداعياته

21:35 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نددت قطر بشدة، اليوم الأربعاء، باقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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أمس, 09:51 GMT
وقالت الوزارة: "تدين قطر اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت وزارة الخارجية أن الاقتحام يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".
وحذرت من مواصلة الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، معتبرة انه "يكشف بوضوح عن رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية".
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
وأكدت على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، و"عاصمتها القدس الشرقية".
يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي، في ظل حراسة من قوات الأمن الإسرائيلية.
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