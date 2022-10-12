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https://sputnikarabic.ae/20221012/مجلس-الوزراء-الإسرائيلي-المصغر-يوافق-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068933540.html
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T11:19+0000
2022-10-12T11:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائي لابيد، في بيان: "انتهت جلسة الكابينت [مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر] وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء لابيد وفقا للنص التالي: هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صوت على دعم إجراءات تصديق الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان"، مضيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيلي آيليت شاكيد امتنعت عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20221012/مسودة-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-تنص-على-أحقية-لبنان-وإسرائيل-ببدء-الاستكشافات-فور-دخوله-حيز-1068932668.html
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العالم
العالم

مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

11:19 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 12.10.2022)
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائي لابيد، في بيان: "انتهت جلسة الكابينت [مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر] وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء لابيد وفقا للنص التالي: هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية تنص على أحقية لبنان وإسرائيل ببدء الاستكشافات فور دخوله حيز التنفيذ
10:59 GMT
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صوت على دعم إجراءات تصديق الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان"، مضيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيلي آيليت شاكيد امتنعت عن التصويت.
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