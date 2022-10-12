https://sputnikarabic.ae/20221012/مقتل-20-مسلحا-من-حركة-الشباب-و3-عسكريين-صوماليين-بعد-صد-هجوم-وسط-الصومال-1068925231.html
مقتل 20 مسلحا من حركة "الشباب" و3 عسكريين صوماليين بعد صد هجوم وسط الصومال
مقتل 20 مسلحا من حركة "الشباب" و3 عسكريين صوماليين بعد صد هجوم وسط الصومال
قتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T08:48+0000
2022-10-12T08:48+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "قتلت القوة الوطنية الصومالية 20 مسلحا من حركة الشباب في منطقة ياسومان بإقليم هيران بعد صد هجومها صباح اليوم".وأضافت أنه "استشهد خلال عمليات جيشنا الباسل 3 جنود وهربت مجموعات الخوارج التي هاجمت المنطقة".والسبت الماضي، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل نحو 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن "الأنباء الواردة من جنوبي البلاد بأن الجيش الوطني قتل، في عملية عسكرية جرت بضاحية مدينة جنالي، في محافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية، قياديا بارزا يدعى محمد نور شري، و13 عنصرا إرهابيا (من حركة الشباب)".وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مقتل-14-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-للجيش-الصومالي-1068764734.html
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مقتل 20 مسلحا من حركة "الشباب" و3 عسكريين صوماليين بعد صد هجوم وسط الصومال
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قتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "قتلت القوة الوطنية الصومالية 20 مسلحا من حركة الشباب
في منطقة ياسومان بإقليم هيران بعد صد هجومها صباح اليوم".
وأضافت أنه "استشهد خلال عمليات جيشنا الباسل 3 جنود وهربت مجموعات الخوارج التي هاجمت المنطقة".
والسبت الماضي، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل نحو 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن "الأنباء الواردة من جنوبي البلاد بأن الجيش الوطني
قتل، في عملية عسكرية جرت بضاحية مدينة جنالي، في محافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية، قياديا بارزا يدعى محمد نور شري، و13 عنصرا إرهابيا (من حركة الشباب)".
وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.
ويشهد الصومال
، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.