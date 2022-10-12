https://sputnikarabic.ae/20221012/مقتل-3-جنود-إثر-تعرض-قوة-أمنية-إلى-استهداف-إرهابي-شمالي-بغداد-1068921866.html
مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد
مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد
قال مصدر أمني عراقي إن قوة أمنية تعرضت لاستهداف إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مشيرا إلى إصابة 3 جنود. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:05+0000
2022-10-12T07:05+0000
2022-10-12T07:05+0000
العالم العربي
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وأوضح المصدر الأمني أن قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرضت لهذا الاستهداف الإرهابي، حسبما نقل موقع "ألسومرية نيوز" العراقي. ووفقا للمصدر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود من قوات الجيش والحشد الشعبي.
https://sputnikarabic.ae/20221011/المخابرات-العراقية-تحرر-فتاة-إيزيدية-اختطفت-عام-2014-1068906077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد
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قال مصدر أمني عراقي إن قوة أمنية تعرضت لاستهداف إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مشيرا إلى إصابة 3 جنود.
وأوضح المصدر الأمني أن قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرضت لهذا الاستهداف الإرهابي، حسبما نقل موقع "ألسومرية نيوز" العراقي.
ووفقا للمصدر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود من قوات الجيش والحشد الشعبي.