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https://sputnikarabic.ae/20221012/مقتل-3-جنود-إثر-تعرض-قوة-أمنية-إلى-استهداف-إرهابي-شمالي-بغداد-1068921866.html
مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد
مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد
قال مصدر أمني عراقي إن قوة أمنية تعرضت لاستهداف إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مشيرا إلى إصابة 3 جنود. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:05+0000
2022-10-12T07:05+0000
العالم العربي
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وأوضح المصدر الأمني أن قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرضت لهذا الاستهداف الإرهابي، حسبما نقل موقع "ألسومرية نيوز" العراقي. ووفقا للمصدر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود من قوات الجيش والحشد الشعبي.
https://sputnikarabic.ae/20221011/المخابرات-العراقية-تحرر-فتاة-إيزيدية-اختطفت-عام-2014-1068906077.html
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العالم العربي
العالم العربي

مقتل 3 جنود إثر تعرض قوة أمنية إلى استهداف إرهابي شمالي بغداد

07:05 GMT 12.10.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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قال مصدر أمني عراقي إن قوة أمنية تعرضت لاستهداف إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مشيرا إلى إصابة 3 جنود.
وأوضح المصدر الأمني أن قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرضت لهذا الاستهداف الإرهابي، حسبما نقل موقع "ألسومرية نيوز" العراقي.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
المخابرات العراقية تحرر فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014
أمس, 16:45 GMT
ووفقا للمصدر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود من قوات الجيش والحشد الشعبي.
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