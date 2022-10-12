https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الخارجية-السعودي-يتحدث-عن-شرط-لعودة-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1068943804.html

وزير الخارجية السعودي يتحدث عن شرط لعودة الاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية السعودي يتحدث عن شرط لعودة الاتفاق النووي مع إيران

حدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شرطا لعودة الاتفاق النووي مع إيران. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال ابن فرحان في الجزء الثاني من لقائه مع قناة "العربية" نشر اليوم الأربعاء، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة.وأضاف أن "الاتفاق النووي يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 وانسحبت منه أمريكا في عام 2018.إلى ذلك، أكد أن "المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة" في هذا البلد، وأن هناك مساعيا لأجل ذلك.ودعا إلى "إيجاد سبل لإنهاء الأزمة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه "الأزمة لا تؤثر على أوكرانيا وحدها بل على العالم أجمع".وكان الوزير السعودي أكد في الجزء الأول من لقائه الذي نشر أمس الثلاثاء، أن "العلاقة مع أمريكا استراتيجية وقديمة"، مشيرا إلى أنها "قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة".وقال إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة".ولفت إلى أن المملكة لا تنظر إلى "أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك+"، في إشارة إلى القرار الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.واعتبر الوزير أن القرار "اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مبينا أن "أوبك+" تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.

https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الخارجية-السعودي-يعلن-عن-جولة-محادثات-سادسة-مع-إيران-عقب-عدم-التوصل-إلى-نتائج-ملموسة-1068924695.html

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