https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الخارجية-السعودي-يعلن-عن-جولة-محادثات-سادسة-مع-إيران-عقب-عدم-التوصل-إلى-نتائج-ملموسة-1068924695.html

وزير الخارجية السعودي يعلن عن جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة

وزير الخارجية السعودي يعلن عن جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة". 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T08:39+0000

2022-10-12T08:39+0000

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وأشار بن فرحان، في حوار مع قناة العربية، إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد".وأوضح أن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة"، مؤكدا أن "الحكومة الشرعية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".وأعرب، بن فرحان، عن "أمنياته أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليا"، مشيرا إلى أن "العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن الشهر الماضي، "انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية". وقال حسين، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "هناك نقاش على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية".وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيسي-5-جولات-حوار-عقدت-بين-إيران-والسعودية-ومستمرون-بذلك-1067828696.html

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