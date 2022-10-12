https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الطاقة-الجزائري-تربطنا-بأوروبا-عقود-تلزمنا-بالكمية-والفترة-الزمنية-1068945100.html

وزير الطاقة الجزائري: تربطنا بأوروبا عقود تلزمنا بالكمية والفترة الزمنية

وزير الطاقة الجزائري: تربطنا بأوروبا عقود تلزمنا بالكمية والفترة الزمنية

صرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن لدى بلاده عقود مع شركائها حول العالم، تلزمها الإمداد بالكميات المحددة والفترة الزمنية وهذا ما تقوم به الآن. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:22+0000

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2022-10-12T14:22+0000

روسيا

الجزائر

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وأشار الوزير في تصريح لـ"سبوتنيك" حول اتجاه أوروبا للجزائر لتعويض نقصها من الطاقة أنه يوجد للجزائر شركاء في آسيا أكثر من أوروبا، مؤكدا سعي الجزائر لتطوير المجال المنجمي ومنها قانون جديد للمحروقات منذ عام 2019، ليس من اليوم ويهدف لزيادة الإنتاج ليعود بالخير للبلد في زيادة المبيعات والمداخيل.هل تعتبر أوروبا حليفا موثوقا بعد ما حصل مع روسيا؟هذا، وتستضيف العاصمة الروسية موسكو "منتدى الطاقة الروسي" من 12 ولغاية 14 اكتوبر/ تشرين الأول، حيث تتم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي، بالإضافة لمناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل إنتقال الطاقة وحماية المناخ وأزمة الطاقة في العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221012/من-يعاقب-من-وزير-النفط-السوري-يعلق-على-العقوبات-الغربية-بشأن-النفط-الروسي-1068936236.html

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