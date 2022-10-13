https://sputnikarabic.ae/20221013/أردوغان-يعتزم-مناقشة-الوضع-في-سوريا-وأوكرانيا-خلال-لقائه-بوتين-في-أستانا-1068965211.html
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال لقائه بوتين في أستانا
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال لقائه بوتين في أستانا
أفاد تلفزيون "تي آر تي" التركي، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T03:03+0000
2022-10-13T03:03+0000
2022-10-13T03:05+0000
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يناقش الرئيس أردوغان مع بوتين، تطورات الوضع في الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود السلام التي تبذلها تركيا، وممر الحبوب [صفقة الحبوب]، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا".ومن المقرر أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقدة في أستانا.وكان آخر لقاء للزعيمين عُقد في مدينة سمرقند الطاجيكية على هامش قمة شنغهاي للتعاون في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال لقائه بوتين في أستانا
03:03 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 03:05 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أفاد تلفزيون "تي آر تي" التركي، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المقرر اليوم في أستانا.
أنقرة - سبوتنيك
. وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يناقش الرئيس أردوغان مع بوتين، تطورات الوضع في الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود السلام التي تبذلها تركيا، وممر الحبوب [صفقة الحبوب]، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا".
ومن المقرر أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقدة في أستانا.
وكان آخر لقاء للزعيمين عُقد في مدينة سمرقند الطاجيكية على هامش قمة شنغهاي للتعاون في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.