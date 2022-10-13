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https://sputnikarabic.ae/20221013/احتياطي-النفط-الأمريكي-يبلغ-أدنى-مستوياته-منذ-عام-1984-1069002788.html
احتياطي النفط الأمريكي يبلغ أدنى مستوياته منذ عام 1984
احتياطي النفط الأمريكي يبلغ أدنى مستوياته منذ عام 1984
بلغ احتياطي النفط الأمريكي الطارئ ما يزيد قليلا على 400 مليون برميل بعد ما يقرب من عام من السحوبات التي تهدف إلى خفض أسعار الوقود المحلية، وفي ظل الضغط العالمي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:41+0000
2022-10-13T17:41+0000
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي اليوم الخميس، إن رصيد الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بلغ 408.7 مليون برميل بعد انخفاض قدره 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.هذا أدنى مستوى للاحتياطي الاستراتيجي منذ يونيو/ حزيران 1984. سحبت إدارة بايدن أكثر من 200 مليون برميل من الاحتياطي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي لتقليل الضغط في الإمدادات العالمية الناجم عن العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية.تحاول الإدارة أيضا تعويض تخفيضات الإنتاج طويلة الأمد من قبل التحالف العالمي لإنتاج النفط "أوبك +"، الذي يتألف من 13 عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تقودها السعودية، وحلفائها العشرة المنتجين المستقلين بقيادة روسيا.أعلنت "أوبك +" الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر لدعم أسعار النفط الخام، التي انخفضت من أعلى مستوى لها في مارس/ آذار عند 140 دولارا للبرميل تقريبا إلى أقل من 100 دولار حاليا.كما انخفضت أسعار الوقود المحلي في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب السحب من الاحتياطي، حيث وصل متوسط ​​سعر البنزين إلى 3.70 دولار للغالون في منتصف سبتمبر/ أيلول من أعلى مستوى قياسي في منتصف يونيو/ حزيران فوق 5 دولارات للغالون.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تبدي-اختلافها-مع-السعودية-حول-الجدوى-الاقتصادية-لقرار-أوبك--الأخير-1069002377.html
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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

احتياطي النفط الأمريكي يبلغ أدنى مستوياته منذ عام 1984

17:41 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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بلغ احتياطي النفط الأمريكي الطارئ ما يزيد قليلا على 400 مليون برميل بعد ما يقرب من عام من السحوبات التي تهدف إلى خفض أسعار الوقود المحلية، وفي ظل الضغط العالمي في إمدادات الخام.
واشنطن - سبوتنيك. قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي اليوم الخميس، إن رصيد الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بلغ 408.7 مليون برميل بعد انخفاض قدره 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
هذا أدنى مستوى للاحتياطي الاستراتيجي منذ يونيو/ حزيران 1984. سحبت إدارة بايدن أكثر من 200 مليون برميل من الاحتياطي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي لتقليل الضغط في الإمدادات العالمية الناجم عن العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
أمريكا تبدي اختلافها مع السعودية حول الجدوى الاقتصادية لقرار "أوبك +" الأخير
17:18 GMT
تحاول الإدارة أيضا تعويض تخفيضات الإنتاج طويلة الأمد من قبل التحالف العالمي لإنتاج النفط "أوبك +"، الذي يتألف من 13 عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تقودها السعودية، وحلفائها العشرة المنتجين المستقلين بقيادة روسيا.
أعلنت "أوبك +" الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر لدعم أسعار النفط الخام، التي انخفضت من أعلى مستوى لها في مارس/ آذار عند 140 دولارا للبرميل تقريبا إلى أقل من 100 دولار حاليا.
كما انخفضت أسعار الوقود المحلي في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب السحب من الاحتياطي، حيث وصل متوسط ​​سعر البنزين إلى 3.70 دولار للغالون في منتصف سبتمبر/ أيلول من أعلى مستوى قياسي في منتصف يونيو/ حزيران فوق 5 دولارات للغالون.
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