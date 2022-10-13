https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تبدي-اختلافها-مع-السعودية-حول-الجدوى-الاقتصادية-لقرار-أوبك--الأخير-1069002377.html

أمريكا تبدي اختلافها مع السعودية حول الجدوى الاقتصادية لقرار "أوبك +" الأخير

أمريكا تبدي اختلافها مع السعودية حول الجدوى الاقتصادية لقرار "أوبك +" الأخير

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتفق مع السعودية بشأن الضرورة الاقتصادية لقرار "أوبك +" بخفض... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T17:18+0000

2022-10-13T17:18+0000

2022-10-13T17:18+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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واشنطن - سبوتنيك. وذكر كيربي خلال إفادة صحفية: "من الواضح أننا نختلف مع (السعودية) حول حقيقة أن هذا كان ضروريا من الناحية الاقتصادية. في الواقع، أظهرنا لهم تحليلا بأنه لم يكن كذلك".ومع ذلك، أشاد كيربي بتصويت السعودية لرفض الاستفتاءات في المناطق المستقلة التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا، ووصف الخطوة بأنها "تصويت مرحب به".اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائية".وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.وعقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.في حين دعا سياسيون أمريكيون إلى إعادة النظر في التعاون الدفاعي مع السعودية ردا على "قرار التحالف النفطي الذي تقوده إلى جانب روسيا"، أكدت الرياض التزامها بضمان استقرار الأسواق، وأنها لا تسيس مسألة الإمدادات.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط