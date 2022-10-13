https://sputnikarabic.ae/20221013/الأمم-المتحدة-تدعو-الأطراف-اليمنية-لتمديد-الهدنة-1069003915.html

الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة

الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة

دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية المتحاربة، اليوم الخميس، إلى تمديد الهدنة التي انتهت في مطلع الشهر الجاري. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T18:33+0000

2022-10-13T18:33+0000

2022-10-13T18:33+0000

الحرب على اليمن

منظمة الأمم المتحدة

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جاء هذا إفادة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي.وقال المسؤول الأممي إنه على الأطراف المتحاربة أن تظهر "القيادة والتفاهم والمرونة".كما حثها على أن تجدد وتوسع بشكل عاجل الاتفاق الذي تسبب في أطول فترة هدوء في اليمن منذ أن بدأت الحرب الأهلية المدمرة في عام 2014.وأضاف أنه بعد المباحثات المهمة الأخيرة مع شركاء إقليميين في أبو ظبي ومسقط، حول كيفية المضي قدما، فإنه يعتقد شخصيا أن "هناك إمكانية لتوصل الأطراف إلى اتفاق''.يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20221011/المبعوث-الأمريكي-لليمن-يبدأ-زيارة-للمنطقة-لدعم-جهود-تمديد-الهدنة-1068901994.html

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الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة