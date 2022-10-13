عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/الأمم-المتحدة-تدعو-الأطراف-اليمنية-لتمديد-الهدنة-1069003915.html
الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة
الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة
دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية المتحاربة، اليوم الخميس، إلى تمديد الهدنة التي انتهت في مطلع الشهر الجاري. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T18:33+0000
2022-10-13T18:33+0000
الحرب على اليمن
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
جاء هذا إفادة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي.وقال المسؤول الأممي إنه على الأطراف المتحاربة أن تظهر "القيادة والتفاهم والمرونة".كما حثها على أن تجدد وتوسع بشكل عاجل الاتفاق الذي تسبب في أطول فترة هدوء في اليمن منذ أن بدأت الحرب الأهلية المدمرة في عام 2014.وأضاف أنه بعد المباحثات المهمة الأخيرة مع شركاء إقليميين في أبو ظبي ومسقط، حول كيفية المضي قدما، فإنه يعتقد شخصيا أن "هناك إمكانية لتوصل الأطراف إلى اتفاق''.يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/المبعوث-الأمريكي-لليمن-يبدأ-زيارة-للمنطقة-لدعم-جهود-تمديد-الهدنة-1068901994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة
الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة

18:33 GMT 13.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبرTelegram
دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية المتحاربة، اليوم الخميس، إلى تمديد الهدنة التي انتهت في مطلع الشهر الجاري.
جاء هذا إفادة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
المبعوث الأمريكي لليمن يبدأ زيارة للمنطقة لدعم جهود تمديد الهدنة
11 أكتوبر, 15:07 GMT
وقال المسؤول الأممي إنه على الأطراف المتحاربة أن تظهر "القيادة والتفاهم والمرونة".
كما حثها على أن تجدد وتوسع بشكل عاجل الاتفاق الذي تسبب في أطول فترة هدوء في اليمن منذ أن بدأت الحرب الأهلية المدمرة في عام 2014.
وأضاف أنه بعد المباحثات المهمة الأخيرة مع شركاء إقليميين في أبو ظبي ومسقط، حول كيفية المضي قدما، فإنه يعتقد شخصيا أن "هناك إمكانية لتوصل الأطراف إلى اتفاق''.
يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала