https://sputnikarabic.ae/20221013/الكاظمي-يدعو-إلى-منع-أي-محاولة-لاستخدام-السلح-المنفلت-1068988416.html
الكاظمي يدعو إلى منع أي محاولة لاستخدام "السلح المنفلت"
الكاظمي يدعو إلى منع أي محاولة لاستخدام "السلح المنفلت"
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى منع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:28+0000
2022-10-13T13:28+0000
2022-10-13T13:28+0000
العراق
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قاسم الكاظمي
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وكتب الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".وأضاف: "وقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الأول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, قاسم الكاظمي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, قاسم الكاظمي
الكاظمي يدعو إلى منع أي محاولة لاستخدام "السلح المنفلت"
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى منع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت.
وكتب الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية
بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".
وأضاف: "وقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
"واع".
وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.
وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الأول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".