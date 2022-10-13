https://sputnikarabic.ae/20221013/اليمن-وفد-سعودي-يلتقي-في-صنعاء-أسرى-من-التحالف-العربي-لدى-أنصار-الله-1069008613.html

اليمن... وفد سعودي يلتقي في صنعاء أسرى من التحالف العربي لدى "أنصار الله"

اليمن... وفد سعودي يلتقي في صنعاء أسرى من التحالف العربي لدى "أنصار الله"

التقى الوفد السعودي الزائر للعاصمة صنعاء، الخميس، بأسرى تابعين للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضمن إجراءات لتنفيذ أكبر صفقة تبادل منذ اندلاع الصراع في... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T22:36+0000

2022-10-13T22:36+0000

2022-10-13T22:36+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، صوراً للوفد السعودي الذي يضم ثلاثة ضباط، مع 10 أشخاص يرتدون الزي اليمني، يُعتقد أنهم أسرى من الجيش السعودي في مكان احتجازهم.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، حسب ما نقلت وكالة "سبأ"، إنه "تم استقبال وفد فني سعودي للاطلاع على أحوال أسراهم".وأضاف: "استقبلنا وفداً فنياً سعودياً، والهدف من زيارتهم الاطلاع على أحوال أسراهم التابعين لهم الموجودين لدينا، وأيضاً مطابقة الأسماء في الواقع، والتأكد منها والتمهيد لإجراء عملية تبادل في المستقبل القريب، وهو حسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في آذار/مارس المنصرم عبر الأمم المتحدة".وأعرب المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، عن "الأمل في أن تكون هذه الزيارات المتبادلة بوابة للوصول إلى حل شامل لهذا الملف الإنساني".وبشأن زيارة وفد "أنصار الله" إلى السعودية، قال المرتضى:وتابع: "نأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لانفراجه كاملة في ملف الأسرى".من جانبه، شكر رئيس الوفد السعودي الزائر، سالم الحربي، جماعة "أنصار الله"، وفقاً لـ"سبأ"، بالقول: "أشكركم -باسمي ونيابةً عن زملائي- على حسن المعاملة مع أسرانا، ونشكركم على حسن الاستقبال والضيافة، وهذا غير مستغرب منكم فأنتم أهل الكرم، وزملاؤكم الذين وصلوا للمملكة هم إخواننا وأهلنا، ومكانهم فوق الرأس".يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله"، وصول وفد فني سعودي إلى صنعاء، بالتزامن مع مغادرة وفد آخر من الجماعة إلى السعودية، للتحقق من أسماء أسرى الطرفين ومطابقتها على الواقع وذلك ضمن آلية التحقق من الكشوف وفقاً لما تم التوافق عليه خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر تموز/يوليو الماضي.ومطلع آب/أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ختام أعمال الاجتماع السادس للجنة الإشرافية لتبادل الأسرى، الذي استضافته عمّان، توافق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تكثيف الجهود لتحديد القوائم النهائية للمحتجزين تمهيداً لتنفيذ الاتفاق المعلن في آذار/مارس الماضي، والذي يشمل تبادل 2223 أسيراً.وتتضمن صفقة الأسرى المتفق عليها بين طرفي النزاع في اليمن، تبادل 2223 أسيراً من الجانبين بينهم 19 عسكرياً وسودانياً ضمن قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.ووفقاً لوكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، فإن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" سراح 823 أسيراً لديها، منهم 800 يتبعون الحكومة و16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إفراج الحكومة عن 1400 أسير تابع للجماعة.وحال تنفيذ الاتفاق فإن الصفقة ستكون الأكبر في ملف الأسرى من حيث العدد، خاصة بعد تبادل الطرفين بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر سبتمبر/ أيلول 2020.وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستئناف-عملياتها-الهجومية-ضد-السعودية-والإمارات-1068674146.html

https://sputnikarabic.ae/20221008/اليمن-القوات-المشتركة-تتهم-أنصار-الله-بشن-هجوم-بطائرات-مسيرة-أصاب-6-مدنيين-1068782604.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية