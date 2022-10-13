https://sputnikarabic.ae/20221013/صلاح-يسجل-أسرع-هاتريك-في-تاريخ-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1068966978.html

صلاح يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا... فيديو

صلاح يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا... فيديو

نجح نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تسجيل رقم قياسي جديد بتسجيله أسرع ثلاثية من الأهداف "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T07:04+0000

2022-10-13T07:04+0000

2022-10-13T07:04+0000

رياضة

مجتمع

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جاء ذلك الإنجاز في مباراة ليفربول أمام مضيفه فريق رينجرز، أمس الأربعاء، حيث كان الريدز متأخرون بهدف قبل قلب الأمور إلى فوز ساحق بنتيجة 7-1، ليقترب ليفربول بذلك من التأهل إلى مراحل خروج المهزوم.واقتنص صلاح الرقم القياسي الجديد كأسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني حينما كان ليفربول متقدما بنتيجة 3-1 ليسجل الفرعون المصري ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية، ويقود فريقه إلى انتصار ساحق.وشارك في سباعية ليفربول كذلك روبرت فيرمينو بثنائية، كما هز داروين نونيز الشباك بهدف واحد، ثم أحرز هارفي إليوت هدفا بعد ثلاثية صلاح.وفي وقت سابق، علق المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، على مقارنة المهاجم المصري محمد صلاح بمهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وذلك بعد مرور 9 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال كلوب للصحفيين في المؤتمر الصحفي، يوم السبت الماضي، الذي سبق مباراة أرسنال بالبريميرليغ، إنه يأمل في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح لبراعته التهديفية قريبا.وعن مقارنته بهالاند، أجاب بأنه "ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه الـ15 بالدوري هذا الموسم".وأردف: "لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي، ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر".

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