https://sputnikarabic.ae/20221013/نوفاك-حول-تحديد-60-دولار-كسقف-لسعر-للنفط-الروسي-يمكنهم-قول-ما-يشاؤون-لكن-كلمة-الفصل-للسوق-1068985548.html

نوفاك حول تحديد 60 دولار كسقف لسعر للنفط الروسي: يمكنهم قول ما يشاؤون لكن كلمة الفصل للسوق

نوفاك حول تحديد 60 دولار كسقف لسعر للنفط الروسي: يمكنهم قول ما يشاؤون لكن كلمة الفصل للسوق

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T12:12+0000

2022-10-13T12:12+0000

2022-10-13T12:12+0000

روسيا

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وقال نوفاك خلال فعاليات المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي: "في الواقع، يمكنهم قول ما يريدون، يجب أن يتم تشكيل السعر بطريقة السوق، بناءً على توازن العرض والطلب، وهذه هي الطريقة التي تخطط لتوجيه شركاتنا عند بيع كميات من النفط المنتج في روسيا".وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أمس، في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، على أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد يكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.وحذر بوتين من مساعي الغرب الرامية إلى وضع سقف لأسعار النفط (الروسي)، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى كساد عالمي ويزيد إضراراً بالدول الفقيرة، ويمكن أن يكون حافزاً لوضع سقف أسعار للسلع في إطار الصناعات الأخرى.وأضاف: "أولئك الذين يميلون لحيل الغش والابتزاز المخزي بدلاً من الشراكات التجارية وآليات السوق، ونحن نعيش بمثل هذا النموذج في المجال السياسي منذ عقود، لن نتعامل (مع أحد) على نحو يضر بمصالحنا، ليكن هذا معلوماً لدى الجميع".

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