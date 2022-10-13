https://sputnikarabic.ae/20221013/نوفاك-يؤكد-أن-أوروبا-تعيش-أزمة-طاقة-لكن-قادتها-لا-يعترفون--1069005035.html

نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون

نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن أوربا تعيش في وقتنا الحالي أزمة طاقة حادة، مشيرا إلى أن السياسيين الأوروبيين لا يعترفون بأخطائهم ولا يعلنون عن... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T19:31+0000

2022-10-13T19:31+0000

2022-10-13T19:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

اقتصاد

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وقال نوفاك في تصريحات على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أوروبا اليوم في أزمة نقص حاد في الطاقة... إنها بحاجة إمدادات إضافية... وأما السياسيون (الأوروبيون) بالطبع فليس لهم أن يتخذوا أي قرارات تهدف إلى الاعتراف بأخطائهم. لذلك لا يذكرون أن هناك حاجة إلى موارد إضافية أو لضخ الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز التي لا تزال فارغة اليوم".وكان نوفاك قد شدد في وقت سابق من اليوم على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر، معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".

https://sputnikarabic.ae/20221013/نوفاك-حول-تحديد-60-دولار-كسقف-لسعر-للنفط-الروسي-يمكنهم-قول-ما-يشاؤون-لكن-كلمة-الفصل-للسوق-1068985548.html

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روسيا, اقتصاد