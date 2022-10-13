https://sputnikarabic.ae/20221013/نوفاك-يؤكد-أن-أوروبا-تعيش-أزمة-طاقة-لكن-قادتها-لا-يعترفون--1069005035.html
نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون
نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن أوربا تعيش في وقتنا الحالي أزمة طاقة حادة، مشيرا إلى أن السياسيين الأوروبيين لا يعترفون بأخطائهم ولا يعلنون عن... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T19:31+0000
2022-10-13T19:31+0000
2022-10-13T19:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
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وقال نوفاك في تصريحات على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أوروبا اليوم في أزمة نقص حاد في الطاقة... إنها بحاجة إمدادات إضافية... وأما السياسيون (الأوروبيون) بالطبع فليس لهم أن يتخذوا أي قرارات تهدف إلى الاعتراف بأخطائهم. لذلك لا يذكرون أن هناك حاجة إلى موارد إضافية أو لضخ الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز التي لا تزال فارغة اليوم".وكان نوفاك قد شدد في وقت سابق من اليوم على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر، معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".
https://sputnikarabic.ae/20221013/نوفاك-حول-تحديد-60-دولار-كسقف-لسعر-للنفط-الروسي-يمكنهم-قول-ما-يشاؤون-لكن-كلمة-الفصل-للسوق-1068985548.html
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روسيا, اقتصاد
نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن أوربا تعيش في وقتنا الحالي أزمة طاقة حادة، مشيرا إلى أن السياسيين الأوروبيين لا يعترفون بأخطائهم ولا يعلنون عن حاجتهم للغاز الروسي وإعادة الضخ الكامل من خطوط نقل الغاز التي إما لا تستخدم بكامل طاقتها أو لا تستخدم أبدا مثل "التيار الشمالي 2".
وقال نوفاك في تصريحات على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أوروبا اليوم في أزمة نقص حاد في الطاقة... إنها بحاجة إمدادات إضافية... وأما السياسيون (الأوروبيون) بالطبع فليس لهم أن يتخذوا أي قرارات تهدف إلى الاعتراف بأخطائهم. لذلك لا يذكرون أن هناك حاجة إلى موارد إضافية أو لضخ الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز التي لا تزال فارغة اليوم".
وأوضح نوفاك أن ما يقصده هو خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" ونظام نقل الغاز عبر أوكرانيا، والذي لا يستخدم بكامل طاقته وفقًا للعقد الموقع حتى عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك خط أنابيب غاز آخر قابل للاستخدام وهو "التيار الشمالي 2".
وكان نوفاك قد شدد في وقت سابق من اليوم على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق
فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر، معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.
وقال نوفاك خلال فعاليات المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي: "في الواقع، يمكنهم قول ما يريدون، يجب أن يتم تشكيل السعر بطريقة السوق، بناءً على توازن العرض والطلب، وهذه هي الطريقة التي تخطط لتوجيه شركاتنا عند بيع كميات من النفط المنتج في روسيا".
وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي
، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".