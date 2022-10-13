https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الرياضة-المصري-يعلن-انطلاق-بطولة-العالم-للرماية-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة-1069007803.html
وزير الرياضة المصري يعلن انطلاق بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الرياضة المصري يعلن انطلاق بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة
أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الخميس، انطلاق بطولة العالم للرماية، خلال حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، والمقام بفندق... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T21:02+0000
2022-10-13T21:02+0000
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رياضة
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وحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية، فلاديمير ليسين، ورئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، ورئيس جهاز الرياضة العسكري، اللواء حسام خضر، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتقام بطولة العالم للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكانت قد بدأت أمس الأربعاء، التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول، والتي تأتي ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.وفي حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، رحّب وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بالوفود المشاركة في البطولة، متمنيا لهم حسن الإقامة والتوفيق في المنافسات.وقال صبحي في كلمته: "كل الشكر للاتحاد الدولي للرماية على دعمه و ثقته في مصر لاستضافة هذا الحدث الذي يشارك فيه 88 دولة"وأضاف: "كل الشكر للاتحاد المصري للرماية و اللجنة الأولمبية ووزارة الثقافة ومسؤولي القوات المسحلة وجهاز الرياضة العسكري".وتابع وزير الشباب والرياضة المصري: "كل الشكر للقوات المسلحة المصرية، التي لها دورا كبيرا وساهمت في إنشاء أكبر مدينة رياضية في مصر، وواحد من أكبر ميادين الرماية في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20220924/السيسي-يوافق-على-طلب-تنظيم-مصر-لـأولمبياد-2036-1068181904.html
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رياضة
وزير الرياضة المصري يعلن انطلاق بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة
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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الخميس، انطلاق بطولة العالم للرماية، خلال حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، والمقام بفندق "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
وحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية، فلاديمير ليسين، ورئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، ورئيس جهاز الرياضة العسكري، اللواء حسام خضر، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتقام بطولة العالم للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت قد بدأت أمس الأربعاء، التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول، والتي تأتي ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.
وفي حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، رحّب وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بالوفود المشاركة في البطولة، متمنيا لهم حسن الإقامة والتوفيق في المنافسات.
وقال صبحي في كلمته: "كل الشكر للاتحاد الدولي للرماية على دعمه و ثقته في مصر لاستضافة هذا الحدث الذي يشارك فيه 88 دولة"
وأضاف: "كل الشكر للاتحاد المصري للرماية و اللجنة الأولمبية ووزارة الثقافة ومسؤولي القوات المسحلة وجهاز الرياضة العسكري".
وتابع وزير الشباب والرياضة المصري: "كل الشكر للقوات المسلحة المصرية، التي لها دورا كبيرا وساهمت في إنشاء أكبر مدينة رياضية في مصر، وواحد من أكبر ميادين الرماية في العالم".