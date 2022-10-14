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https://sputnikarabic.ae/20221014/إسرائيل-تزعم-مقتل-طبيب-فلسطيني-من-الهلال-الأحمر-بنيران-صديقة-والجيش-يفتح-تحقيقا-صور-1069011976.html
إسرائيل تزعم مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر بنيران "صديقة" والجيش يفتح تحقيقا.. صور
إسرائيل تزعم مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر بنيران "صديقة" والجيش يفتح تحقيقا.. صور
فتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T07:16+0000
2022-10-14T07:16+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أمر بفتح تحقيق في مقتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبأوا خلفها.قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
إسرائيل
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أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تزعم مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر بنيران "صديقة" والجيش يفتح تحقيقا.. صور

07:16 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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فتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أمر بفتح تحقيق في مقتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبأوا خلفها.
قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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