إسرائيل تزعم مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر بنيران "صديقة" والجيش يفتح تحقيقا.. صور
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
فتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أمر بفتح تحقيق في مقتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
גורם ביטחוני על מותו של הרופא מהסהר האדום: "הוא ככל הנראה נורה בראשו מאש החמושים הפלסטינים"@Doron_Kadosh https://t.co/td6giCbl6N— גלצ (@GLZRadio) October 14, 2022
وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
צה"ל פתח בתחקור של מות הרופא במחנה הפליטים ג'נין. בתיעוד: חמושים פלסטינים מבצעים ירי סמוך לאמבולנס של הסהר האדום ומסתתרים מאחוריו@Doron_Kadosh pic.twitter.com/mNPoFgwsWQ— גלצ (@GLZRadio) October 14, 2022
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبأوا خلفها.
חילופי האש בג'נין: לפי דיווחים פלסטיניים, הרוג אחד הוא פעיל בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי והשני הוא רופא שנהרג במהלך עבודתו באמבולנס שהגיע לאירוע. גורם ביטחוני: "הרופא שנהרג נפגע בראשו מירי של חמושים פלסטינים"https://t.co/WgXfKo9QPB@carmeldangor @ItayBlumental @nurityohanan pic.twitter.com/f8y7yF4kCT— כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2022
قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.
חילופי אש במחנה הפליטים ג'נין: מחבלים ירו ליד אמבולנס, רופא בסהר האדום נהרגhttps://t.co/WX0od12UTf pic.twitter.com/3zrFhyvKMA— ynet עדכוני (@ynetalerts) October 14, 2022
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.