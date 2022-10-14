https://sputnikarabic.ae/20221014/إيران-تؤكد-أن-تصريحات-الرئيس-الفرنسي-بشأن-الاحتجاجات-في-طهران-تشجع-على-العنف-وانتهاك-للقانون-1069032883.html
إيران تؤكد أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الاحتجاجات في طهران "تشجع على العنف وانتهاك للقانون"
إيران تؤكد أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الاحتجاجات في طهران "تشجع على العنف وانتهاك للقانون"
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تناولت التطورات الأخيرة في طهران. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T16:14+0000
2022-10-14T16:14+0000
2022-10-14T16:14+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
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ووصف كنعاني تصريحات ماكرون بأنها "اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وقال إنه "من الغريب أن ماكرون وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، لكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل، باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدستور الإيراني يكفل حق التظاهر السلمي".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد، التي تواجه بقمع شديد.كما أبدى ماكرون إعجابه بالنساء والشباب الذين يتظاهرون منذ وفاة الفتاة، مهسا أميني، بعد أيام من اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.واعتبر أن هؤلاء المتظاهرين في طهران يحملون "الطابع الكوني لقيمنا"، وشدد على أن "فرنسا تقف إلى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221012/إيران-تعاني-من-اضطراب-كبير-في-خدمة-الإنترنت-وسط-دعوات-لتجدد-الاحتجاجات-1068931440.html
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم
إيران تؤكد أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الاحتجاجات في طهران "تشجع على العنف وانتهاك للقانون"
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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تناولت التطورات الأخيرة في طهران.
ووصف كنعاني تصريحات ماكرون بأنها "اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وقال إنه "من الغريب أن ماكرون وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، لكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل، باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".
واعتبر ناصر كنعاني أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية "نفاق واضح، ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان، ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدستور الإيراني يكفل حق التظاهر السلمي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في مقابلة مع قناة
"فرانس 2"، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد، التي تواجه بقمع شديد.
كما أبدى ماكرون إعجابه بالنساء والشباب الذين يتظاهرون منذ وفاة الفتاة، مهسا أميني، بعد أيام من اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.
واعتبر أن هؤلاء المتظاهرين في طهران يحملون "الطابع الكوني لقيمنا"، وشدد على أن "فرنسا تقف إلى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم".
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.