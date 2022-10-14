https://sputnikarabic.ae/20221014/الجامعة-العربية-تعلن-تضامنها-مع-السعودية-على-خلفية-قرار-أوبك-1069013348.html
الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+"
الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+"
أعلنت جامعة دول العربية، اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار "أوبك+" بتخفيض... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:21+0000
2022-10-14T08:21+0000
2022-10-14T08:21+0000
السعودية
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وأعربت الجامعة في بيان عن استنكارها ورفضها لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة في أعقاب صدور قرار "أوبك+" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.وأضاف البيان أن "تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوي علي تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة".وأوضح أن "الجميع يعلم أن هذه القرارات ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها".وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، قد اتفقت الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وأمس الخميس، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، بيانا، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/واشنطن-تزعم-أن-قرار-السعودية-خفض-إنتاج-النفط-عبر-أوبك-يقلل-تأثير-عقوباتها-ويزيد-أرباح-موسكو-1069006452.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+"
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أعلنت جامعة دول العربية، اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط.
وأعربت الجامعة في بيان
عن استنكارها ورفضها لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة في أعقاب صدور قرار "أوبك+" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.
وأضاف البيان أن "تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوي علي تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة".
وأوضح أن "الجميع يعلم أن هذه القرارات ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها".
كما أشادت الجامعة بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة للمملكة إزاء القضايا السياسية الاقليمية والدولية.
وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، قد اتفقت الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
وأمس الخميس، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا
، بيانا، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.