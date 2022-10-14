https://sputnikarabic.ae/20221014/السلطات-الروسية-تلزم-شركة-بترميم-جسر-القرم-خلال-موعد-أقصاه-يوليو-2023-1069013478.html
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
أعلن موقع البوابة الرسمية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تعاقدت مع شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" التي ستقوم بترميم جسر القرم. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:26+0000
2022-10-14T08:26+0000
2022-10-14T08:26+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068820812_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_3c91c45a2af6ff7e8ed81559176972e7.jpg
وجاء في البيان المنشور على موقع البوابة الرسمية: "تم تحديد شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" ذات المسؤولية المحدودة بصفتها المنفذ الوحيد للقيام بالأعمال المتعلقة بتصميم وترميم العناصر المدمرة للبنية التحتية للنقل والهندسة لجسر القرم التي تم تنفيذها في عامي 2022 و 2023 من قبل الدولة الفيدرالية".وأضاف البيان: "حددت وزارة الطرق الفيدرالية في تامان الموعد النهائي لانتهاء العمل بالترميم في 1 يوليو 2023 ".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068820812_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_44d8d118815e81272eb4ad14f583b870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
تابعنا عبر
أعلن موقع البوابة الرسمية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تعاقدت مع شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" التي ستقوم بترميم جسر القرم.
وجاء في البيان المنشور على موقع البوابة الرسمية: "تم تحديد شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" ذات المسؤولية المحدودة بصفتها المنفذ الوحيد للقيام بالأعمال المتعلقة بتصميم وترميم العناصر المدمرة للبنية التحتية للنقل والهندسة لجسر القرم التي تم تنفيذها في عامي 2022 و 2023 من قبل الدولة الفيدرالية".
وأضاف البيان: "حددت وزارة الطرق الفيدرالية في تامان الموعد النهائي لانتهاء العمل بالترميم في 1 يوليو 2023 ".
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم
أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.