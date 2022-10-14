عربي
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
https://sputnikarabic.ae/20221014/السلطات-الروسية-تلزم-شركة-بترميم-جسر-القرم-خلال-موعد-أقصاه-يوليو-2023-1069013478.html
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
أعلن موقع البوابة الرسمية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تعاقدت مع شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" التي ستقوم بترميم جسر القرم. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:26+0000
2022-10-14T08:26+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068820812_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_3c91c45a2af6ff7e8ed81559176972e7.jpg
وجاء في البيان المنشور على موقع البوابة الرسمية: "تم تحديد شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" ذات المسؤولية المحدودة بصفتها المنفذ الوحيد للقيام بالأعمال المتعلقة بتصميم وترميم العناصر المدمرة للبنية التحتية للنقل والهندسة لجسر القرم التي تم تنفيذها في عامي 2022 و 2023 من قبل الدولة الفيدرالية".وأضاف البيان: "حددت وزارة الطرق الفيدرالية في تامان الموعد النهائي لانتهاء العمل بالترميم في 1 يوليو 2023 ".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068820812_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_44d8d118815e81272eb4ad14f583b870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023

08:26 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن موقع البوابة الرسمية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تعاقدت مع شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" التي ستقوم بترميم جسر القرم.
وجاء في البيان المنشور على موقع البوابة الرسمية: "تم تحديد شركة "نيجني أنغارسكترانستروي" ذات المسؤولية المحدودة بصفتها المنفذ الوحيد للقيام بالأعمال المتعلقة بتصميم وترميم العناصر المدمرة للبنية التحتية للنقل والهندسة لجسر القرم التي تم تنفيذها في عامي 2022 و 2023 من قبل الدولة الفيدرالية".
وأضاف البيان: "حددت وزارة الطرق الفيدرالية في تامان الموعد النهائي لانتهاء العمل بالترميم في 1 يوليو 2023 ".
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала