https://sputnikarabic.ae/20221014/المباحثات-التركية---الروسية-حول-إنشاء-مركز-لتوزيع-الغاز-تنطلق-الأسبوع-المقبل-1069013805.html
المباحثات التركية - الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز تنطلق الأسبوع المقبل
المباحثات التركية - الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز تنطلق الأسبوع المقبل
أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة، بأن المباحثات بين وفدي تركيا وروسيا، حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز، اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ تنطلق الأسبوع المقبل، وسيتم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:33+0000
2022-10-14T08:33+0000
2022-10-14T08:33+0000
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أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "كما علمتم، فإن زعيمي البلدين [بوتين ورجب طيب أردوغان]، أصدرا تعليمات إلى الهيئات ذات الصلة، تم بموجبها تكليفها بشكل مستعجل، ببدء المناقشات لدراسة احتمالات تنفيذ هذه الفكرة.ووفقا له، فإنه طبقا لنتائج المباحثات، سيتم عرض تقرير مفصل على قائدي البلدين، اللذين يتوليان الإشراف على هذه العملية، بشكل شخصي.وتابع المصدر، "في هذا السياق، من المتوقع أن يواصل الزعيمان المحادثات الدبلوماسية، عبر الاتصال الهاتفي".وأعلن بوتين، في وقت سابق، أن بلاده تستطيع استبدال ترانزيت الغاز إلى أوروبا، عبر خطوط "التيار الشمالي"؛ بخطوط أنابيب جديدة، يمكن مدها في منطقة البحر الأسود وتركيا.وناقش الرئيس الروسي الفكرة مع نظيره التركي؛ وبعد ذلك أوعز بوتين وإردوغان، إلى الجهات المعنية، بسرعة دراسة هذه المسألة بشكل مفصل.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يوجهان-بدراسة-مسألة-إنشاء-مركز-للغاز-الروسي-في-تركيا---1068986709.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المباحثات التركية - الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز تنطلق الأسبوع المقبل
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أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة، بأن المباحثات بين وفدي تركيا وروسيا، حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز، اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ تنطلق الأسبوع المقبل، وسيتم إقرار مكان عقدها، في القريب العاجل.
أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك
"، "كما علمتم، فإن زعيمي البلدين [بوتين ورجب طيب أردوغان]، أصدرا تعليمات إلى الهيئات ذات الصلة، تم بموجبها تكليفها بشكل مستعجل، ببدء المناقشات لدراسة احتمالات تنفيذ هذه الفكرة.
وأضاف أن المباحثات في هذا الشان ستبدأ خلال الأسبوع القادم؛ وسيتم إقرار المكان، في الأيام المقبلة".
ووفقا له، فإنه طبقا لنتائج المباحثات، سيتم عرض تقرير مفصل على قائدي البلدين، اللذين يتوليان الإشراف على هذه العملية، بشكل شخصي.
وتابع المصدر، "في هذا السياق، من المتوقع أن يواصل الزعيمان المحادثات الدبلوماسية، عبر الاتصال الهاتفي".
وأعلن بوتين، في وقت سابق، أن بلاده تستطيع استبدال ترانزيت الغاز إلى أوروبا
، عبر خطوط "التيار الشمالي"؛ بخطوط أنابيب جديدة، يمكن مدها في منطقة البحر الأسود وتركيا.
وناقش الرئيس الروسي الفكرة مع نظيره التركي؛ وبعد ذلك أوعز بوتين وإردوغان
، إلى الجهات المعنية، بسرعة دراسة هذه المسألة بشكل مفصل.