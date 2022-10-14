https://sputnikarabic.ae/20221014/المتحدث-باسم-العمليات-المشتركة-في-العراق-يؤكد-أنه-لم-يعد-لـداعش-بيئة-داعمة-1069044785.html
المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يؤكد أنه لم يعد لـ"داعش" بيئة داعمة
المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يؤكد أنه لم يعد لـ"داعش" بيئة داعمة
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) لم يعد لديه بيئة داعمة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T20:03+0000
2022-10-14T20:03+0000
2022-10-14T20:03+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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العالم العربي
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وأكد الخفاجي أن "عصابات "داعش" الإرهابية جُردت من إمكانياتها بفضل تضييق الخناق عليها من قبل القوات الأمنية ولم يعد لديها بيئة داعمة أو حواضن، وهنالك رفض شعبي لها وتعاون مباشر مع القوات الأمنية في حال رصد أي تحرك لعناصر تلك العصابات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وواصل مشيرا إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة قتلت قيادات مهمة في التنظيم وضربته في الصميم ومنذ بداية العام تم قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221001/نصر-الله-أمريكا-من-صنعت-داعش-وتحميه-وتموله-1068480751.html
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يؤكد أنه لم يعد لـ"داعش" بيئة داعمة
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قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) لم يعد لديه بيئة داعمة.
وأكد الخفاجي أن "عصابات "داعش" الإرهابية جُردت من إمكانياتها بفضل تضييق الخناق عليها من قبل القوات الأمنية ولم يعد لديها بيئة داعمة أو حواضن، وهنالك رفض شعبي لها وتعاون مباشر مع القوات الأمنية في حال رصد أي تحرك لعناصر تلك العصابات"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع موضحا أن "هذه العصابات غير قادرة على التواجد بشكل جماعي بل عبر أفراد محدودين لا يتجاوزون الخمسة لأنها سترصد وتضرب على الفور".
وواصل مشيرا إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة قتلت قيادات مهمة في التنظيم وضربته في الصميم ومنذ بداية العام تم قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.