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https://sputnikarabic.ae/20221014/المصري-ياسين-زكريا-يحرز-الميدالية-الفضية-فى-منافسات-التارجت-سبرنت-ببطولة-العالم-للرماية-1069042762.html
المصري ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية فى منافسات "التارجت سبرنت" ببطولة العالم للرماية
المصري ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية فى منافسات "التارجت سبرنت" ببطولة العالم للرماية
نجح بطل مصر للرماية، ياسين زكريا، اليوم الجمعة، في تحقيق أول ميدالية مصرية ببطولة العالم للرماية، والتى ‏تستضيفها مصر فى الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر/ تشرين... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T18:48+0000
2022-10-14T18:48+0000
رياضة
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واستطاع ياسين أن يحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات "التارجت سبرنت" 50 مترا، بينما أحرز بطل إيطاليا المركز الأول والميدالية البرونزية، وبطل ألمانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وفي منافسات "25 متر مسدس شابات"، حقق المنتخب الصيني المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت كوريا الجونبية في المرتبة الثانية والميدالية الفضية، بينما حققت الهند المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفى منافسات "10 متر بندقية ضغط هواء سيدات"، حققت الأمريكية، اليسون ماري، المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الصينية، هاينج هوتنج، في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفازت زاهنج زو من الصين بالمركز الثالث والميدالية الرونزية.وقام حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية، وفلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي، ومحسن مهنا من السودان بتكريم الأبطال على منصات التتويج.وافتتح وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أمس الخميس، بطولة الرماية بحفل افتتاح بطولة العالم، والذي أقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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رياضة
رياضة

المصري ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية فى منافسات "التارجت سبرنت" ببطولة العالم للرماية

18:48 GMT 14.10.2022
© Photo / وزارة الشباب والرياضة المصريةالمصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
المصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
المصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Photo / وزارة الشباب والرياضة المصرية
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نجح بطل مصر للرماية، ياسين زكريا، اليوم الجمعة، في تحقيق أول ميدالية مصرية ببطولة العالم للرماية، والتى ‏تستضيفها مصر فى الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتقام على ميادين الرماية بمدينة مصر ‏الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستطاع ياسين أن يحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات "التارجت سبرنت" 50 مترا، بينما أحرز بطل إيطاليا المركز الأول والميدالية البرونزية، وبطل ألمانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وفي منافسات "25 متر مسدس شابات"، حقق المنتخب الصيني المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت كوريا الجونبية في المرتبة الثانية والميدالية الفضية، بينما حققت الهند المركز الثالث والميدالية البرونزية.
© Photo / وزارة الشباب والرياضة المصريةالمصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
المصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
المصري، ياسين زكريا، يحرز الميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت ببطولة العالم للرماية، القاهرة، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Photo / وزارة الشباب والرياضة المصرية
وفى منافسات "10 متر بندقية ضغط هواء سيدات"، حققت الأمريكية، اليسون ماري، المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الصينية، هاينج هوتنج، في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفازت زاهنج زو من الصين بالمركز الثالث والميدالية الرونزية.
وقام حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية، وفلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي، ومحسن مهنا من السودان بتكريم الأبطال على منصات التتويج.
وافتتح وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أمس الخميس، بطولة الرماية بحفل افتتاح بطولة العالم، والذي أقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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