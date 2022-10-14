https://sputnikarabic.ae/20221014/الولايات-المتحدة-تدعو-العراق-للامتناع-عن-العنف-في-فترة-تشكيل-السلطة-الجديدة-1069010198.html
الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة
الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T05:15+0000
2022-10-14T05:15+0000
2022-10-14T05:15+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".وشدد الدبلوماسي باسم واشنطن على التزام الولايات المتحدة بتطوير الشراكة مع العراق لتنفيذ الأهداف المشتركة المهمة الكثيرة.هذا وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للعراق، خلفا لبرهم صالح.وجرى تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
العراق
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة شعبها والامتناع عن العنف وتسوية المسائل بطريقة سلمية.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".
وشدد الدبلوماسي باسم واشنطن على التزام الولايات المتحدة بتطوير الشراكة مع العراق لتنفيذ الأهداف المشتركة المهمة الكثيرة.
هذا وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، عبد اللطيف رشيد
، رئيسا للعراق، خلفا لبرهم صالح.
وجرى تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.