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الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة
الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T05:15+0000
2022-10-14T05:15+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".وشدد الدبلوماسي باسم واشنطن على التزام الولايات المتحدة بتطوير الشراكة مع العراق لتنفيذ الأهداف المشتركة المهمة الكثيرة.هذا وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للعراق، خلفا لبرهم صالح.وجرى تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
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العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة

05:15 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة شعبها والامتناع عن العنف وتسوية المسائل بطريقة سلمية.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".
وشدد الدبلوماسي باسم واشنطن على التزام الولايات المتحدة بتطوير الشراكة مع العراق لتنفيذ الأهداف المشتركة المهمة الكثيرة.
هذا وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للعراق، خلفا لبرهم صالح.
وجرى تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
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