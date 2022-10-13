https://sputnikarabic.ae/20221013/البرلمان-العراقي-ينتخب-عبد-اللطيف-رشيد-رئيسا-للجمهورية-1068995453.html
البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية
البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية
اختار مجلس النواب العراقي اليوم الخميس عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:18+0000
2022-10-13T15:18+0000
2022-10-13T15:24+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".
https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-النواب-العراقي-يبدأ-التصويت-السري-لاختيار-رئيس-الجمهورية-1068985399.html
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أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية
15:18 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
اختار مجلس النواب العراقي اليوم الخميس عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".