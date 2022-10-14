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https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يقول-إنه-ليس-هناك-حديث-عن-أي-مفاوضات-مباشرة-مع-أعضاء-مجموعة-العشرين-1069026211.html
بوتين يقول إنه ليس هناك حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أعضاء مجموعة العشرين
بوتين يقول إنه ليس هناك حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أعضاء مجموعة العشرين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أعضاء مجموعة العشرين حتى الآن، لكن روسيا على اتصال دائم مع بعض... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:28+0000
2022-10-14T13:28+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
قمة مجموعة العشرين
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وقال بوتين للصحفيين: "حتى الآن لا يوجد حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أي من المشاركين في مجموعة العشرين ونحن على اتصال دائم ببعضهم كما تعلمون".ورد الرئيس الروسي على سؤال عما إذا كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين، وما إذا كان مستعدا لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "يجب أن تسألوه عما إذا كان مستعدا لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-الاجتماع-مع-بوتين-في-مجموعة-العشرين-سنرى-1068697028.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, قمة مجموعة العشرين
روسيا, فلاديمير بوتين, قمة مجموعة العشرين

بوتين يقول إنه ليس هناك حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أعضاء مجموعة العشرين

13:28 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا، كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أعضاء مجموعة العشرين حتى الآن، لكن روسيا على اتصال دائم مع بعض الأعضاء.
وقال بوتين للصحفيين: "حتى الآن لا يوجد حديث عن أي مفاوضات مباشرة مع أي من المشاركين في مجموعة العشرين ونحن على اتصال دائم ببعضهم كما تعلمون".
ورد الرئيس الروسي على سؤال عما إذا كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين، وما إذا كان مستعدا لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "يجب أن تسألوه عما إذا كان مستعدا لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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