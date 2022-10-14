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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/تعرض-طاقم-قناة-زافيزدا-الروسية-لإطلاق-نار-أثناء-قيامه-بمهمة-إعلامية-----1069023066.html
تعرض طاقم قناة "زفيزدا" الروسية لإطلاق نار أثناء قيامه بمهمة إعلامية في دونيتسك
تعرض طاقم قناة "زفيزدا" الروسية لإطلاق نار أثناء قيامه بمهمة إعلامية في دونيتسك
أعلنت قناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الجمعة، تعرض طاقمها الصحفي لعملية إطلاق نار كثيف، أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T12:02+0000
2022-10-14T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان "زافيزدا" المنشور على موقعها في الإنترنت، "تعرض طاقم تصوير قناة "زفيزدا" ومراسلها رومان زاكوردايف للنيران أثناء عملهم بالقرب من قرية نيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. لم يصب الصحفيون".وتابع مراسل "زفيزدا": نزلنا بسرعة إلى أقرب مخبأ وانتظرنا انتهاء القصف هناك. ووصل ما لا يقل عن ستة أو سبعة أشخاص. شعرت وكأن القذائف تسقط بجانبنا. يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية معرفة مواقعنا من الطائرات بدون طيار و"تغطية" مواقع المدفعية المتواجدة في الجوار. وبعد انتظار لفترة قصيرة، ركضنا إلى السيارة بأسرع ما يمكن وتوجهنا نحو المدينة".يذكر أن طاقم قناة "زفيزدا" الروسية كان قد تعرض سابقا لإطلاق نار كثيف أثناء تغطية مراسم وداع نائبة قائد كتيبة المدفعية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث اضطر طاقم التصوير للاختباء في ملجأ لبعض الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20221014/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-مراكز-للجيش-الأوكراني-والطاقة-في-كييف-وخاركوف-1069020188.html
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روسيا

تعرض طاقم قناة "زفيزدا" الروسية لإطلاق نار أثناء قيامه بمهمة إعلامية في دونيتسك

12:02 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 14.10.2022)
© Photo / Pixabayصحافي
صحافي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Photo / Pixabay
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أعلنت قناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الجمعة، تعرض طاقمها الصحفي لعملية إطلاق نار كثيف، أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان "زافيزدا" المنشور على موقعها في الإنترنت، "تعرض طاقم تصوير قناة "زفيزدا" ومراسلها رومان زاكوردايف للنيران أثناء عملهم بالقرب من قرية نيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. لم يصب الصحفيون".

وقال مراسل "زفيزدا"، تعقيبا على الحادثة: "كنّا قد انتهينا بالفعل من العمل في المواقع السابقة للقوات المسلحة الأوكرانية التي استعادها مقاتلو اللواء 100 التابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، كنا عائدين إلى السيارة عندما بدأ القصف".

وتابع مراسل "زفيزدا": نزلنا بسرعة إلى أقرب مخبأ وانتظرنا انتهاء القصف هناك. ووصل ما لا يقل عن ستة أو سبعة أشخاص. شعرت وكأن القذائف تسقط بجانبنا. يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية معرفة مواقعنا من الطائرات بدون طيار و"تغطية" مواقع المدفعية المتواجدة في الجوار. وبعد انتظار لفترة قصيرة، ركضنا إلى السيارة بأسرع ما يمكن وتوجهنا نحو المدينة".
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11:17 GMT
يذكر أن طاقم قناة "زفيزدا" الروسية كان قد تعرض سابقا لإطلاق نار كثيف أثناء تغطية مراسم وداع نائبة قائد كتيبة المدفعية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث اضطر طاقم التصوير للاختباء في ملجأ لبعض الوقت.
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