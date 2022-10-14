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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-مراكز-للجيش-الأوكراني-والطاقة-في-كييف-وخاركوف-1069020188.html
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف مراكز قيادة الجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة في كييف وخاركوف
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف مراكز قيادة الجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة في كييف وخاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف أسلحة روسية عالية الدقة مراكز للجيش الأوكراني ومحطات للطاقة في كل من العاصمة الأوكرانية كييف وخاركوف. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:17+0000
2022-10-14T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أن "أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر استهدفت ترسانة من الأسلحة في قرية برودي، في مقاطعة لفوف، حيث تم تسليم (نظام كييف) وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة الواردة من الدول الغربية".وبينت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث محاولات فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية. حيث استهدفت نيران المدفعية بعيدة المدى الوحدات المتقدمة من القوات الأوكرانية وأوقفتها وفرقتها بالنيران، وقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ودمر مركبتان قتاليتان مدرعتان وأربع شاحنات صغيرة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كراسني ليمان، خلال النهار، حاولت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا إجراء استطلاع للقوات على طول خط التماس. حيث أدت الإجراءات الفعالة للقوات الروسية، وبدعم من المدفعية، إلى إلحاق هزيمة نارية بالعدو. تم إرجاع بقايا الوحدات الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية. تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدير 5 مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة وأربع سيارات".ونوه بيان الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه نيكولايف-كريفوري روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه مناطق دودشاني وبياتيكاتكا وإيشينكو السكنية في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الروسية. ونتيجة لأضرار الحرائق، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات و 11 مركبة قتالية مصفحة و 7 مركبات".
https://sputnikarabic.ae/20221014/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و15-طائرة-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1069022463.html
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أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف مراكز قيادة الجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة في كييف وخاركوف

11:17 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 14.10.2022)
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إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف أسلحة روسية عالية الدقة مراكز للجيش الأوكراني ومحطات للطاقة في كل من العاصمة الأوكرانية كييف وخاركوف.
وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أن "أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر استهدفت ترسانة من الأسلحة في قرية برودي، في مقاطعة لفوف، حيث تم تسليم (نظام كييف) وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة الواردة من الدول الغربية".

"أصابت الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية في منطقتي كييف وخاركوف أهدافا لنظام القيادة والتحكم العسكري والطاقة".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبينت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث محاولات فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية. حيث استهدفت نيران المدفعية بعيدة المدى الوحدات المتقدمة من القوات الأوكرانية وأوقفتها وفرقتها بالنيران، وقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ودمر مركبتان قتاليتان مدرعتان وأربع شاحنات صغيرة".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:46 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كراسني ليمان، خلال النهار، حاولت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا إجراء استطلاع للقوات على طول خط التماس. حيث أدت الإجراءات الفعالة للقوات الروسية، وبدعم من المدفعية، إلى إلحاق هزيمة نارية بالعدو. تم إرجاع بقايا الوحدات الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية. تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدير 5 مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة وأربع سيارات".

"استهدفت الضربات الجوية العملياتية - التكتيكية وطيران الجيش والقذائف الصاروخية والمدفعية موقعين للقيادة في يوم واحد، و63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة. ودُمرت 6 مستودعات للذخيرة والصواريخ والأسلحة المدفعية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركيف وكراسنوي ونوفوسيليفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول في مقاطعة زابوروجيه وكالينوفكا ونوفوالكساندريفكا في مقاطعة نيكولايف".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ونوه بيان الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه نيكولايف-كريفوري روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه مناطق دودشاني وبياتيكاتكا وإيشينكو السكنية في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الروسية. ونتيجة لأضرار الحرائق، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات و 11 مركبة قتالية مصفحة و 7 مركبات".
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