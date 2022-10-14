https://sputnikarabic.ae/20221014/تعليمات-برلمانية-مغربية-للنواب-بوجوب-ارتداء-الزي-الوطني-في-الجلسة-التي-يحضرها-الملك-1069021487.html

تعليمات برلمانية مغربية للنواب بوجوب ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك

تعليمات برلمانية مغربية للنواب بوجوب ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك

أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T11:38+0000

2022-10-14T11:38+0000

2022-10-14T11:38+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا لجريدة هسبريس المغربية، فقد أصدر مجلسا البرلمان المغربي، (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بيانا مشتركا أكدا فيه على جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة القادمة.تأتي هذه الدعوة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والتي سيحضرها الملك محمد السادس.وقال البيان: "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2022 م".طالع أيضا: اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في البرلمان المغربي ابتداء من الغد

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