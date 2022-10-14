https://sputnikarabic.ae/20221014/روسيا-ليس-لديها-خطط-لإنشاء-مرافق-لتخزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-1069046460.html
روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا
روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا
قال نائب ممثل روسيا لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا لا تخطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T23:32+0000
2022-10-14T23:32+0000
2022-10-14T23:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى يوم الجمعة "نحن لا نخطط لنقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إن إنشاء منشأة لتخزين الأسلحة النووية غير محتمل أيضا".وكثف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخطاب حول الخطط الروسية المزعومة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.وانتقدت روسيا هذا الادعاء وقالت إنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في ظل الشروط المنصوص عليها في دستورها.وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب تخطى جميع الحدود في سياسته المعادية لروسيا والتهديدات المستمرة ضد موسكو، بما في ذلك الابتزاز النووي.وأضاف بوتين أن كبار مسؤولي الناتو يتحدثون منذ فترة طويلة عن إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221014/الاتحاد-الأوروبي-سنرد-إذا-استخدمت-موسكو-الأسلحة-النووية-ضد-أوكرانيا-1069046289.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا
23:32 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 23:33 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
قال نائب ممثل روسيا لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا لا تخطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى يوم الجمعة "نحن لا نخطط لنقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إن إنشاء منشأة لتخزين الأسلحة النووية غير محتمل أيضا".
وكثف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخطاب حول الخطط الروسية المزعومة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وانتقدت روسيا هذا الادعاء وقالت إنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في ظل الشروط المنصوص عليها في دستورها.
وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب تخطى جميع الحدود في سياسته المعادية لروسيا والتهديدات المستمرة ضد موسكو، بما في ذلك الابتزاز النووي.
وأضاف بوتين أن كبار مسؤولي الناتو يتحدثون منذ فترة طويلة عن إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد موسكو.