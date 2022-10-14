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https://sputnikarabic.ae/20221014/صحيفة-عبرية-تؤكد-أن-لابيد-تواصل-مع-ماكرون-مرتين-للوصول-لاتفاق-مع-لبنان-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-1069013603.html
صحيفة عبرية تؤكد أن لابيد تواصل مع ماكرون مرتين للوصول لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية
صحيفة عبرية تؤكد أن لابيد تواصل مع ماكرون مرتين للوصول لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:23+0000
2022-10-14T08:23+0000
أخبار العالم العربي
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه خلال مراحل التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، أبلغت شركة "توتال" الفرنسية، المفترض قيامها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عدم استعدادها للاستمرار.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشركة الفرنسية أبلغت أيضا أن حقل الغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل ليس مربحا، وهو ما دعا لابيد إلى الاتصال بالرئيس ماكرون مرتين للتدخل ومحاولة التوفيق بين بلاده والشركة من أجل اتمام الاتفاق مع لبنان.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
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أخبار العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, إسرائيل
أخبار العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, إسرائيل

صحيفة عبرية تؤكد أن لابيد تواصل مع ماكرون مرتين للوصول لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية

08:23 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه خلال مراحل التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، أبلغت شركة "توتال" الفرنسية، المفترض قيامها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عدم استعدادها للاستمرار.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشركة الفرنسية أبلغت أيضا أن حقل الغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل ليس مربحا، وهو ما دعا لابيد إلى الاتصال بالرئيس ماكرون مرتين للتدخل ومحاولة التوفيق بين بلاده والشركة من أجل اتمام الاتفاق مع لبنان.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".
وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
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