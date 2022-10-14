https://sputnikarabic.ae/20221014/صحيفة-عبرية-تؤكد-أن-لابيد-تواصل-مع-ماكرون-مرتين-للوصول-لاتفاق-مع-لبنان-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-1069013603.html

صحيفة عبرية تؤكد أن لابيد تواصل مع ماكرون مرتين للوصول لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية

صحيفة عبرية تؤكد أن لابيد تواصل مع ماكرون مرتين للوصول لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T08:23+0000

2022-10-14T08:23+0000

2022-10-14T08:23+0000

أخبار العالم العربي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

لبنان

إسرائيل

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه خلال مراحل التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، أبلغت شركة "توتال" الفرنسية، المفترض قيامها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عدم استعدادها للاستمرار.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشركة الفرنسية أبلغت أيضا أن حقل الغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل ليس مربحا، وهو ما دعا لابيد إلى الاتصال بالرئيس ماكرون مرتين للتدخل ومحاولة التوفيق بين بلاده والشركة من أجل اتمام الاتفاق مع لبنان.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

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أخبار العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, إسرائيل