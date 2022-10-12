https://sputnikarabic.ae/20221012/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068947197.html
الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مبادئ الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:54+0000
2022-10-12T14:54+0000
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إسرائيل
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وصوت ضد الاتفاق وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وامتنع وزير الاتصالات عن التصويت، بحسب موقع "واللا" العبري.وسيتم تعليق الاتفاق لمدة 14 يوما ثم تجتمع الحكومة مرة أخرى للموافقة عليه بشكل نهائي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221012/مصر-ترحب-بترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068941473.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
14:54 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مبادئ الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".
وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".
وصوت ضد الاتفاق وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وامتنع وزير الاتصالات عن التصويت، بحسب موقع "واللا" العبري.
وسيتم تعليق الاتفاق لمدة 14 يوما ثم تجتمع الحكومة مرة أخرى للموافقة عليه بشكل نهائي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر
للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.