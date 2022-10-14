https://sputnikarabic.ae/20221014/ملك-المغرب-يعلن-أن-بلاده-تمر-بفترة-جفاف-حاد-1069035826.html
ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
أعلن عاهل المغرب، الملك محمد السادس، أن بلاده تمر بفترة جفاف حادة، وذلك في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T16:57+0000
2022-10-14T16:57+0000
2022-10-14T16:57+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن ملك المغرب حديثة عن مشكلة تدبير الموارد المائية في البلاد، مؤكدا أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود.وفي وقت سابق، أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.وشددت التعليمات على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".وقال البيان: "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067789608_0:0:1064:799_1920x0_80_0_0_d468ca214faaca7f0969295a310dea1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
تابعنا عبر
أعلن عاهل المغرب، الملك محمد السادس، أن بلاده تمر بفترة جفاف حادة، وذلك في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة.
ونقلت صحيفة
"هسبريس" عن ملك المغرب حديثة عن مشكلة تدبير الموارد المائية في البلاد، مؤكدا أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود.
وأوضح العاهل المغربي أن بلاده تعيش "إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية".
وفي وقت سابق، أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.
وشددت التعليمات
على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".
وقال البيان: "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ".