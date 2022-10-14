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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/موسكو-تؤكد-أن-روسيا-وأمريكا-تبادلتا-إخطارات-بعدد-الأسلحة-الاستراتيجية-الهجومية-وفق-معاهدة-ستارت-1069029825.html
موسكو تؤكد أن روسيا وأمريكا تبادلتا إخطارات بعدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وفق معاهدة "ستارت"
موسكو تؤكد أن روسيا وأمريكا تبادلتا إخطارات بعدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وفق معاهدة "ستارت"
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن تبادلتا في شهر سبتمبر/ أيلول، إخطارات بشأن عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وفقا لمعاهدة "ستارت". 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T14:45+0000
2022-10-14T15:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم المعلومات حول الكميات الإجمالية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة على أساس الإخطارات المنصوص عليها في معاهدة "ستارت"، والتي تبادلها الطرفان في شهر سبتمبر 2022 وفقًا للفقرة 2 من القسم الثاني من الفصل الرابع من بروتوكول المعاهدة".وأضاف البيان: "عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لا يشمل 41 قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "بي-52 إتش" والتي أعلن الجانب الأميركي عن تعديلها، والروؤس النووية التي عدت لأجلها. بالإضافة إلى 56 قاذفة من صواريخ نوع "تريدنت" (صواريخ للغواصات الباليستية)، والتي أعلن الجانب الأمريكي عن تعديلها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تؤخذ بالاعتبار أربع قاذفات صواريخ (صواريخ باليستية عابرة للقارات)، والتي أعادت الولايات المتحدة تسميتها (مناجم التدريب)".ونوه بيان الخارجية الروسية إلى أنه "لا يمكن للجانب الروسي أن يؤكد أن هذه الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أصبحت غير مناسبة لاستخدام الأسلحة النووية بواسطة قاذفات القنابل الثقيلة والصواريخ الباليستية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من القسم الأول من الفصل الثالث من بروتوكول المعاهدة، كما يعترض على إعادة تسمية منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المعدة للتدريب، تحت اسم "مناجم التدريب" المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل عدم إدراجها في آلية العد".
https://sputnikarabic.ae/20220831/الكرملين-ليس-هناك-تقدم-في-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معاهدة-ستارت-1067082306.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو تؤكد أن روسيا وأمريكا تبادلتا إخطارات بعدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وفق معاهدة "ستارت"

14:45 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 15:22 GMT 14.10.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن تبادلتا في شهر سبتمبر/ أيلول، إخطارات بشأن عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وفقا لمعاهدة "ستارت".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم المعلومات حول الكميات الإجمالية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة على أساس الإخطارات المنصوص عليها في معاهدة "ستارت"، والتي تبادلها الطرفان في شهر سبتمبر 2022 وفقًا للفقرة 2 من القسم الثاني من الفصل الرابع من بروتوكول المعاهدة".

كما تضمنت العدد الإجمالي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدى كل من روسيا والولايات المتحدة حتى الأول من شهر سبتمبر.

وأضاف البيان: "عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لا يشمل 41 قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "بي-52 إتش" والتي أعلن الجانب الأميركي عن تعديلها، والروؤس النووية التي عدت لأجلها. بالإضافة إلى 56 قاذفة من صواريخ نوع "تريدنت" (صواريخ للغواصات الباليستية)، والتي أعلن الجانب الأمريكي عن تعديلها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تؤخذ بالاعتبار أربع قاذفات صواريخ (صواريخ باليستية عابرة للقارات)، والتي أعادت الولايات المتحدة تسميتها (مناجم التدريب)".
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ونوه بيان الخارجية الروسية إلى أنه "لا يمكن للجانب الروسي أن يؤكد أن هذه الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أصبحت غير مناسبة لاستخدام الأسلحة النووية بواسطة قاذفات القنابل الثقيلة والصواريخ الباليستية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من القسم الأول من الفصل الثالث من بروتوكول المعاهدة، كما يعترض على إعادة تسمية منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المعدة للتدريب، تحت اسم "مناجم التدريب" المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل عدم إدراجها في آلية العد".
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