عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/نوفاك-يقول-إن-مخططي-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-أغرقوا-أوروبا-بحالة-من-فقر-الطاقة-1069036147.html
نوفاك يقول إن مخططي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" أغرقوا أوروبا بحالة من "فقر الطاقة"
نوفاك يقول إن مخططي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" أغرقوا أوروبا بحالة من "فقر الطاقة"
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن منظمي الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" ألغوا فعليا أمن الطاقة في أوروبا، وأغرقوها بحالة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T17:09+0000
2022-10-14T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75dfd720a2824b4e5b44ec117b7a5058.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "فيما يتعلق بأمن الطاقة في أوروبا، ما حدث أدى فعلاً إلى إبطال أمنها الطاقوي. في الواقع، بإمكاننا القول، جعل أوروبا فقيرة في مجال الطاقة. أولئك الذين خططوا ونفذوا هذا العمل الإرهابي، أغرقوا أوروبا في فقر الطاقة".وأطلقت الشرطة الألمانية الفيدرالية، والقوات البحرية الألمانية في وقت سابق، مهمة استخباراتية لمعرفة ملابسات الانفجار الذي وقع بخط أنابيب "التيار الشمالي".ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي؛ عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، دون أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76d011f1ebe2bd96dbfbd791c34593c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

نوفاك يقول إن مخططي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" أغرقوا أوروبا بحالة من "فقر الطاقة"

17:09 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEKنائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEK
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن منظمي الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" ألغوا فعليا أمن الطاقة في أوروبا، وأغرقوها بحالة من "فقر الطاقة".
موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "فيما يتعلق بأمن الطاقة في أوروبا، ما حدث أدى فعلاً إلى إبطال أمنها الطاقوي. في الواقع، بإمكاننا القول، جعل أوروبا فقيرة في مجال الطاقة. أولئك الذين خططوا ونفذوا هذا العمل الإرهابي، أغرقوا أوروبا في فقر الطاقة".

وأطلقت الشرطة الألمانية الفيدرالية، والقوات البحرية الألمانية في وقت سابق، مهمة استخباراتية لمعرفة ملابسات الانفجار الذي وقع بخط أنابيب "التيار الشمالي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية جسر القرم الإرهابية أتت عن طريق البحر
12:54 GMT
ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي؛ عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.
يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، دون أضرار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала