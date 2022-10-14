https://sputnikarabic.ae/20221014/نوفاك-يقول-إن-مخططي-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-أغرقوا-أوروبا-بحالة-من-فقر-الطاقة-1069036147.html

نوفاك يقول إن مخططي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" أغرقوا أوروبا بحالة من "فقر الطاقة"

نوفاك يقول إن مخططي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" أغرقوا أوروبا بحالة من "فقر الطاقة"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن منظمي الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" ألغوا فعليا أمن الطاقة في أوروبا، وأغرقوها بحالة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T17:09+0000

2022-10-14T17:09+0000

2022-10-14T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "فيما يتعلق بأمن الطاقة في أوروبا، ما حدث أدى فعلاً إلى إبطال أمنها الطاقوي. في الواقع، بإمكاننا القول، جعل أوروبا فقيرة في مجال الطاقة. أولئك الذين خططوا ونفذوا هذا العمل الإرهابي، أغرقوا أوروبا في فقر الطاقة".وأطلقت الشرطة الألمانية الفيدرالية، والقوات البحرية الألمانية في وقت سابق، مهمة استخباراتية لمعرفة ملابسات الانفجار الذي وقع بخط أنابيب "التيار الشمالي".ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي؛ عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، دون أضرار.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html

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