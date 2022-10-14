https://sputnikarabic.ae/20221014/وزارة-الطاقة-الفرنسية-تؤكد-رفع-دعوى-ضد-شركة-توتال-إنرجيز-بسبب-تطوير-حقل-في-روسيا-1069012816.html

وزارة الطاقة الفرنسية تؤكد رفع دعوى ضد شركة "توتال إنرجيز" بسبب تطوير حقل في روسيا

وزارة الطاقة الفرنسية تؤكد رفع دعوى ضد شركة "توتال إنرجيز" بسبب تطوير حقل في روسيا

أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" بشأن تطوير حقل في روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي شركة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T08:04+0000

2022-10-14T08:04+0000

2022-10-14T08:04+0000

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وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية "لا يجب على أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، من غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية حول العقوبات".وقدم تحالف "داروين كليماكس" الفرنسي ومجموعة "رازوم" الأوكرانية شكوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أمس الخميس، متهمين شركة "توتال إنيرجيز" بالتواطؤ في جرائم حرب.وانتقد الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز الفرنسي "توتال"، باتريك بويان،في وقت سابق خطة مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هذه الخطة "فكرة سيئة".هذا وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، في بداية أيلول\سبتمبر، على عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. ومن المخطط أن يتم فرض الحد الأقصى اعتباراً من 5 كانون الأول\ديسمبر للنفط، وفي 5 شباط\فبراير 2023 للمشتقات النفطية. وحذر مسؤولون روس ردا على ذلك من أن روسيا لن تورد النفط للدول التي ستفرض الحد على سعر النفط.وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيس-توتال-الفرنسية-ينتقد-فكرة-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي--1068671684.html

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