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https://sputnikarabic.ae/20221015/أردوغان-يعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-انفجار-منجم-الفحم-إلى-41-قتيلا-1069057698.html
أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا
أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:36+0000
2022-10-15T13:36+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".وتابع: "لا نريد أن نرى أي أوجه قصور أو مخاطر غير ضرورية في مناجمنا بعد الآن".وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-يعزي-أردوغان-في-ضحايا-حادث-منجم-الفحم-1069050537.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا

13:36 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".

وتابع: "لا نريد أن نرى أي أوجه قصور أو مخاطر غير ضرورية في مناجمنا بعد الآن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
بوتين يعزي أردوغان في ضحايا حادث منجم الفحم
08:47 GMT
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
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