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https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-يعزي-أردوغان-في-ضحايا-حادث-منجم-الفحم-1069050537.html
بوتين يعزي أردوغان في ضحايا حادث منجم الفحم
بوتين يعزي أردوغان في ضحايا حادث منجم الفحم
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية عزاء إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وفاة عشرات الأشخاص إثر انفجار منجم للفحم بولاية بارتين شمالي... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:47+0000
2022-10-15T09:01+0000
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وقال بوتين، في برقيته المنشورة على موقع الكرملين "عزيزي الرئيس أردوغان، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي فيما يتعلق بالحادث المأساوي في منجم الفحم بمقاطعة بارتين".وأضاف "أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء عمال المناجم الضحايا".وأتم قائلا: "نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-منجم-فحم-بتركيا-إلى-28-قتيلا-1069048930.html
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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا

بوتين يعزي أردوغان في ضحايا حادث منجم الفحم

08:47 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 15.10.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . POOL
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية عزاء إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وفاة عشرات الأشخاص إثر انفجار منجم للفحم بولاية بارتين شمالي تركيا.
وقال بوتين، في برقيته المنشورة على موقع الكرملين "عزيزي الرئيس أردوغان، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي فيما يتعلق بالحادث المأساوي في منجم الفحم بمقاطعة بارتين".
وأضاف "أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء عمال المناجم الضحايا".
وأتم قائلا: "نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا
07:01 GMT
وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.

في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".

وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".

وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
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